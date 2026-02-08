Какие документы требовать при работе по договорам ГПХ в 2026 году

Генеральный директор платформы для работы бизнеса и фрилансеров Анастасия Ускова рассказала, что главный результат внесенных обновлений в том, как именно будут квалифицированы отношения между заказчиком и исполнителем.

— Ключевая логика здесь простая. ГПХ — это про результат. Трудовой договор — про процесс. Если из документов следует, что заказчик покупал конкретный результат и этот результат был принят, отношения остаются в гражданско-правовом поле. Если же документы показывают занятость человека — регулярность выплат, фактический график, подчиненность, выполнение функций «как у штатного сотрудника» — договор начинают читать уже в трудовой логике, независимо от его названия. Именно поэтому в 2026 году закрывающие документы по ГПХ приобретают принципиальное значение. Они должны отвечать на один вопрос: что именно заказчик получил, и за что он платит. Формальный акт с одной строкой больше не выглядит нейтральным. Он становится слабым местом, — сказала Анастасия Ускова.

Фото из личного архива Анастасии Усковой

По ее словам, акт выполненных работ по-прежнему остается базовым документом, но только при условии, что он действительно описывает результат.

— Формулировки вроде «услуги оказаны в полном объеме» больше не работают сами по себе. В акте должно быть понятно, что сделано: какой отчет подготовлен, какой файл передан, какая работа выполнена, что именно принял заказчик. Чем точнее описан результат, тем устойчивее позиция компании. На практике одного акта часто недостаточно, особенно когда речь идет о нематериальных услугах — аналитике, маркетинге, IT, консалтинге. В таких случаях документы «собираются в связку»: договор, техническое задание, итоговый отчет или файлы результата, переписка о согласовании и приемке. Когда по документам видно, что было заказано, что сделано и как принято, спорить становится сложнее, — отметила Ускова.

Отдельного внимания в 2026 году требует налоговая часть. Если исполнитель — физическое лицо без статуса ИП или самозанятого, заказчик по-прежнему выступает налоговым агентом. Он удерживает ИПН и перечисляет обязательные социальные платежи.

При этом вступают в силу изменения, которые напрямую влияют на расчеты и, соответственно, на закрывающие документы. Базовый налоговый вычет по ИПН увеличен до 30 МРП в месяц, а по социальным отчислениям по ГПХ меняются правила расчета базы: нижний предел убирается, остается только верхний.

Эксперт пояснила, что на уровне практики это означает простую, но важную вещь: суммы в актах должны совпадать с тем, что фактически идет в расчет удержаний. Любые расхождения между договоренностями, актами и бухгалтерским учетом в 2026 году становятся заметнее и рискованнее, чем раньше.

Фото: Рexels

Отдельная логика возникает при работе по ГПХ с самозанятыми. Здесь налоговые и социальные обязательства исполнитель исполняет самостоятельно в рамках своего режима, но для заказчика это не означает отсутствия ответственности.

— Компании все равно нужны документы, подтверждающие статус исполнителя и факт сделки. Договор, акт, подтверждение статуса самозанятого и фиксации дохода — минимальный набор, без которого отношения легко могут быть переквалифицированы как работа с обычным физическим лицом. На проверках чаще всего «ломает» ГПХ не сам договор, а сопутствующие документы и фактическая практика работы. Табели учета времени, графики, приказы, элементы подчиненности создают кадровый контекст, в котором даже корректный договор и аккуратный акт перестают работать. В 2026 году оценивается именно совокупность факторов, а не формальное название отношений, — отметила Анастасия Ускова.

В итоге ГПХ в новых условиях — это не упрощенная форма найма, а инструмент для конкретных задач и результатов. Закрывающие документы становятся главным доказательством того, что компания действительно работает в гражданско-правовой модели.

Те, кто заранее выстроит понятный стандарт закрытия таких договоров и согласует его с бухгалтерией, в 2026 году будут чувствовать себя значительно спокойнее, чем те, кто продолжит закрывать ГПХ «по привычке».

Ранее мы рассказывали, что значит для казахстанских работников и работодателей отказ от ГПХ.