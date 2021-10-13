Какие автодороги ремонтируют в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие автомобильные дороги ремонтируют в Казахстане, рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Берик Камалиев отметил, что общая протяженность автодорог общего пользования Республики Казахстан составляет 96 тысяч км, из которых 25 тысяч км - республиканская сеть, 71 тысяча км - местная сеть.

«По республиканской сети на сегодняшний день реализован проект по реконструкции международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай (2 787 км), обеспечивающий проезд с Центральной Азии в Россию и Китай», - сказал спикер в ходе конференции «Рынок транспорта и логистики».

В пресс-службе МИИР РК уточнили, что совместно с Российской Федерацией до 2025 года планируется перевести на первую техническую категорию с четырехполосным движением участок автомобильной дороги протяженностью 1331 км (Мартук-Актобе-Улгайсын-Кызылорда). Продолжается активная работа по реконструкции автомагистралей, связывающих столицу с городами-хабами по лучевому принципу. На сегодня завершены основные работы в направлении севера до Петропавловска.

Берик Камалиев также заявил, что по коридору центр-восток завершены работы до Калбатау через города Павлодар и Семей, где на данный момент ведется реконструкция дороги до Майкапшагая, обеспечивающий выход на Китай.

«В южном направлении реконструирована дорога до Караганды, до конца следующего года будут завершены работы до Алматы и этим завершится реконструкция коридора Центр-Юг. Перспективным является коридор Центр-Запад. Сегодня ведется работа по разработке проектно-сметной документации (ПСД)», - сказал вице-министр.

Также сообщается, что в рамках дальнейшего развития транзитного потенциала страны ведутся работы на таких проектах как: Талдыкорган - Усть-Каменогорск (768 км) международного транзитного коридора, связывающего среднеазиатские республики с Восточной Сибирью Российской Федерации, а также южные регионы Казахстана с Восточным.

Берик Камалиев проинформировал, что в Западном регионе страны ведется реконструкция маршрута Актобе-Атырау-Астрахань, по завершении которого будет обеспечен выход на южный регион России (через Астрахань, прим.ред.).

Кроме того, ведется работа по строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), протяженностью 67 км. Данный проект является крупнейшим, реализуемым по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП).

В МИИР дополнили, что до 2025 года планируется построить и реконструировать 12 тысяч км, тем самым вся республиканская сеть будет приведена в нормативное состояние.

Для обеспечения комфортного передвижения до конца года будет приведено 66% объектов придорожного сервиса в нормативное состояние, а в 2025 году вся республиканская сеть будет обеспечена современными объектами придорожного сервиса, отвечающим международным требованиям.

«В целях обеспечения круглогодичного содержания дорог республиканской сети планируется поэтапное внедрение системы взимания платы. Я думаю, что сегодня наши дороги отвечают тем требованиям, чтобы ввести платные дороги на первую категорию. У нас до 2025 года в планах ввести платные дороги, протяженностью 11,7 тысяч километров», - добавил Берик Камалиев.

Ранее были названы готовые к введению в эксплуатацию автодороги в Казахстане.