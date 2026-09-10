Как долго Елена Рыбакина может задержаться на вершине WTA — обзор в цифрах

Елена Рыбакина гарантировала себе первое место в следующем рейтинге WTA после выхода в полуфинал US Open. Корреспондент агентства Kazinform подсчитал, как долго казахстанка может удерживать лидерство и при каких результатах Арина Соболенко способна вернуть первую строчку.

Историческое событие в Нью-Йорке состоялось. Представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере обеспечила себе статус первой ракетки мира.

Обыграв в четвертьфинале Чжэн Циньвэнь (3:6, 6:1, 6:4), 27-летняя Рыбакина прервала впечатляющее 99-недельное доминирование Арины Соболенко на вершине женского тенниса в одиночном разряде.

Даже если Соболенко защитит свой титул на текущем US Open, в понедельник у Елены будет минимум 8 681 очко, тогда как максимум Арины — 8 575. Корона сменила владелицу, но теперь начинается самое интересное — удержание лидерства. Разберем точные математические сценарии и календарь азиатской серии (Пекин, Ухань, Нинбо), чтобы понять, сколько матчей отделяют Елену от гарантированного доминирования до конца сезона.

Финальная точка отрыва Рыбакиной от Соболенко определится по итогам решающих матчей в Нью-Йорке. Однако вне зависимости от кубка в руках Елена заходит в азиатский тур в гораздо более выгодной тактической позиции, так как у нее сгорает значительно меньше очков, чем у преследовательницы.

В сентябре будет еще несколько турниров, которые пройдут сразу после завершения US Open. Турниры Большого шлема забирают на себя первую половину месяца, но во второй половине сентября теннисисток ждет промежуточный тур в Латинской Америке и Азии перед стартом супертурниров в октябре.

Однако топ-игроки вроде Елены Рыбакиной и Арины Соболенко эти турниры чаще всего пропускают, чтобы взять паузу, восстановиться и целенаправленно подготовиться к ключевому тысячнику в Пекине, который стартует на стыке месяцев (30 сентября).

Коллаж: Kazinform/ Canva/ olympic.kz/ instagram.com/arynasabalenka

Поэтому можно смело утверждать, что в ближайшие 4 недели главным полем битвы станут три крупных турнира в Китае. Их календарь защиты выглядит следующим образом.

WTA 1000 Пекин (China Open)

Елена Рыбакина защищает здесь минимальный багаж (около 130 очков за ранний вылет в прошлом сезоне). Арина Соболенко не играла в Пекине год назад, поэтому защищает ровно 0 очков. Для Соболенко это агрессивная позиция: любой выигранный матч идет ей в чистый плюс, позволяя мгновенно сокращать разрыв.

WTA 1000 Ухань (Wuhan Open)

Ситуация зеркальная. Рыбакина защищает скромные 215 очков за прошлогодний четвертьфинал. На Соболенко же будет давить колоссальный груз — она является действующей чемпионкой и должна подтверждать ровно 1000 очков. Любая осечка Арины обернется для нее крупными потерями.

WTA 500 Нинбо

Здесь Елене Рыбакиной предстоит защищать 500 очков за прошлогодний титул, в то время как Соболенко этот турнир пропускала и очками не рискует.

Если полностью вычесть сгорающие за азиатскую серию очки из текущих рейтингов теннисисток, мы получим их базовую подушку: 7 831 очко у Рыбакиной против максимум 7 575 очков у Соболенко (при условии, что Арина возьмет титул на US Open). Таким образом, Елена гарантированно начинает китайский тур с чистым преимуществом как минимум в +256 очков.

Этого задела хватает, чтобы гарантировать Елене первую строчку на ближайшие 4–5 недель — вплоть до окончания турнира в Ухане. Но сможет ли Соболенко перехватить инициативу раньше?

Сценарий № 1

Осечка в Пекине. Турнир категории WTA 1000 в Пекине идет первым. За титул там начисляют 1000 очков. Если Соболенко завоюет трофей, а Рыбакина сенсационно проиграет в первом же круге (получив всего 10 очков), то Арина наберет 8 575 очков против 7 841 у Елены. Математически Соболенко может вернуть корону уже в начале октября, но только при собственном триумфе и параллельном провале лидера.

Сценарий № 2

Абсолютная броня Рыбакиной. Чтобы заблокировать Арине любые шансы на возвращение первой строчки в Пекине, Елене необходимо набрать 745 очков (целевая планка недосягаемости — 8 576 очков). В рамках тысячника такой объем гарантирует выход в финал, за который начисляют 650 очков в совокупности с бонусами.

Чтобы гарантировать себе статус первой ракетки мира по итогам Пекина независимо от результатов Соболенко, Елене Рыбакиной достаточно выиграть 5 матчей и дойти до финала.

Если Елена берет в Пекине титул, она оформляет стратегический шах и мат: из-за того, что в Ухане Соболенко будет лишь защищать очки без возможности увеличивать баланс, Рыбакина бронирует за собой статус королевы тенниса как минимум до ноября, отправляясь на Итоговый турнир WTA в ранге безоговорочного лидера сезона.

На Итоговом турнире WTA Рыбакиной предстоит защищать крупнейший куш в 1500 очков, но с каким запасом Рыбакина подойдет к нему, станет известно позже.

Напомним, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступила с заявлением после того, как стала первой ракеткой мира в женском одиночном разряде.