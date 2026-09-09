Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира

Это стало возможным после выхода казахстанской теннисистки в полуфинал US Open-2026. В live-рейтинге WTA Рыбакина обогнала белоруску Арину Соболенко и стала новым лидером топ-списка. Официальное обновление произойдет в понедельник, 14 сентября. При этом Елена установила новый исторический рекорд — она стала первой представительницей Казахстана, которой удалось возглавить мировой рейтинг в одиночном разряде. Ранее ни один спортсмен из Казахстана — как среди женщин, так и среди мужчин — не занимал первую строчку мирового рейтинга.

Первое место в рейтинге WTA стало очередным значимым достижением в карьере Елены. На сегодняшний день в ее активе 13 титулов WTA в одиночном разряде. Рыбакина является двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». В 2022 году она завоевала свой первый титул этой категории, став победительницей Уимблдона. В 2026 году казахстанская теннисистка выиграла Australian Open.

Еще одной важной страницей в карьере Рыбакиной стала победа на Итоговом турнире WTA 2025 года в Эр-Рияде. Елена завершила соревнования без единого поражения, выиграв все пять матчей, а в финале одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

В активе казахстанки также два титула турниров категории WTA 1000. Оба она завоевала в 2023 году — в Индиан-Уэллсе и Риме. Кроме того, Рыбакина шесть раз становилась чемпионкой турниров WTA 500 и дважды побеждала на соревнованиях категории WTA 250.

Свой первый титул в профессиональном туре Елена завоевала в 2019 году в Бухаресте. С тех пор она прошла путь от одной из перспективных теннисисток тура до двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», победительницы Итогового турнира WTA и первой ракетки мира.

Лидирующая позиция казахстанки в рейтинге WTA стала историческим событием не только для отечественного тенниса, но и для всего спортивного сообщества страны. Отныне флаг Казахстана рядом с именем Елены Рыбакиной будет находиться на самой вершине мирового тенниса.

Этот исторический результат стал еще одним свидетельством многолетней системной и плодотворной работы Федерации тенниса Казахстана под руководством ее президента Булата Утемуратова, направленной на развитие и укрепление позиций казахстанского тенниса на международной арене, отметили в Федерации.

Внутри страны успех Елены способен дать новый импульс развитию и популяризации тенниса. Такие победы и достижения вдохновляют детей заниматься спортом, способствуют росту интереса к теннису и появлению нового поколения игроков, которые будут стремиться повторить успех первой ракетки мира под флагом Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира в live-рейтинге WTА.