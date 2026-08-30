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    Елена Рыбакина поднялась на первую строчку мирового рейтинга

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира в live-рейтинге WTA, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Елена Рыбакина
    Фото: Федерация тенниса Казахстана.

    На US Open-2026 Рыбакиной предстоит защитить всего 230 очков, поэтому на данный момент Елена располагается на первой строчке — у нее 7911 очков. У лидера тура, белоруски Арины Соболенко, стало 6585 очков — поскольку она является действующей чемпионкой, то будет защищать 1990 очков. Тройку live-рейтинга WTA замыкает американская теннисистка Джессика Пегула — 6495 очков (к защите — 770 очков).

    Ранее сообщалось, что Рыбакина сократила отставание от Соболенко до рекордного минимума.

    Спорт Елена Рыбакина Рейтинг Теннис
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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