Горжусь тем, что представляю Казахстан — Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступила с заявлением после того, как стала первой ракеткой мира в женском одиночном разряде, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая перед журналистами на US Open, Елена Рыбакина не скрывала эмоций, говоря о своей связи с Казахстаном. Для неё это не просто победа, а исторический момент и повод для гордости. Теннисистка с теплотой вспомнила, как в каждый ее приезд — в любой город страны — ее встречают переполненные детьми корты.

— Видеть, что ты вдохновляешь целое поколение, — невероятное чувство, признается Елена. Она подчеркнула, что это живое доказательство того, что мечты сбываются, если много работать. И хотя из-за турниров бывать дома удается редко, Рыбакина с нетерпением ждет возвращения, чтобы лично сказать «спасибо» своей стране, чью поддержку она ощущает даже до того, как успевает открыть телефон с поздравлениями.

Позже в Instagram Рыбакина еще раз подчеркнула, что внесла свое имя в историю казахстанского спорта.

— Все возможно, когда вы верите! Горжусь тем, что представляю Казахстан и творю историю, став первой ракеткой мира от этой страны, — подписала она.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира.

Отметим, что Рыбакина стала первой ракеткой мира после выхода в полуфинал US Open-2026.