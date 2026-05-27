    Как будет устроена торговля в ЕАЭС: госорганы и бизнес обсудили работу новой системы СПОТ

    Представители бизнеса и госорганов обсудили порядок применения системы СПОТ при взаимной торговле в ЕАЭС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

    Фото: Министерство торговли и интеграции РК

    Обсуждение состоялось на площадке Евразийской экономической комиссии и было посвящено вопросам внедрения в Российской Федерации системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Она будет введена уже с 1 июня.

    Инициатором обсуждения выступила казахстанская сторона. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, бизнеса и отраслевых ассоциаций государств-участников Евразийского экономического союза. Всего в обсуждении приняли участие более 100 представителей различных отраслей экономики.

    В ходе совещания представители Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы Российской Федерации представили разъяснения по подходам и порядку применения новой системы, а также ответили на вопросы участников, связанные с практическими аспектами осуществления поставок товаров на территорию РФ.

    СПОТ представляет собой национальную систему подтверждения ожидания поставки товаров, вводимую в Российской Федерации при перемещении товаров из государств ЕАЭС. Система предусматривает предварительную регистрацию поставки, оформление документа о предстоящей поставке товаров (ДОПП), внесение обеспечительного платежа по косвенным налогам, а также получение QR-кода, подтверждающего наличие необходимых сведений в системе.

    СПОТ введен Федеральным законом РФ от 17 апреля 2026 года № 101-ФЗ «О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров», а также сопутствующими изменениями в налоговое законодательство Российской Федерации. С 1 апреля 2026 года система применяется в пилотном режиме, а с 1 июня 2026 года предусмотрен переход к обязательному применению.

    По информации российской стороны, внедрение системы направлено на повышение прозрачности товарооборота, обеспечение полноты уплаты косвенных налогов и усиление прослеживаемости товаров на всех этапах их обращения. При этом ключевые процедуры контроля переносятся на этап до пересечения границы. В рамках обсуждения представители бизнеса озвучили вопросы, касающиеся порядка регистрации в системе, сроков оформления документов, особенностей применения обеспечительных платежей, а также возможного влияния новых требований на логистику и сроки поставок. По озвученным вопросам участникам были даны соответствующие разъяснения.

    Отдельно было отмечено, что Федеральная таможенная служба Российской Федерации предусматривает поэтапный и максимально мягкий подход к применению новых требований. В частности, для сопровождения внедрения системы определены мобильные группы на 30 пунктах пропуска на казахстанско-российском направлении, а также на 11 участках белорусско-российской границы, где будет осуществляться консультирование и практическое сопровождение участников внешнеэкономической деятельности.

    С учетом значительного объема взаимной торговли между Казахстаном и Российской Федерацией вопросы функционирования СПОТ имеют важное значение для широкого круга участников рынка. По итогам 2025 года объем экспорта Казахстана в РФ составил порядка 8,1 млрд долларов США. Существенная часть поставок осуществляется автомобильным транспортом, на который непосредственно распространяется действие новой системы.

    Напомним, казахстанских перевозчиков предупредили о введении обязательных QR-кодов на границе с Россией.

    Ранее новые правила въезда в Россию с QR-регистрацией разъяснили в МИД Казахстана.

    Зарина Жакупова
