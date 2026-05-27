Казахстанских перевозчиков предупредили о введении обязательных QR-кодов на границе с Россией

При ввозе товаров автотранспортом получателю в Российской Федерации необходимо заранее оформить документ о предстоящей поставке и получить QR-код, передает агентство Kazinform.

С 1 июня Россия вводит систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ), сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.

— При ввозе товаров автомобильным транспортом получателю в Российской Федерации необходимо заранее оформить документ о предстоящей поставке и получить QR-код. QR-код должен находиться у водителя и предъявляться по требованию контролирующих органов. Отсутствие подтвержденного QR-кода предусматривает недопуск в Российскую Федерацию и возврат транспортного средства, — предупредили в КГД.

Перевозчикам и водителям рекомендовано:

Заранее уточнять у российского получателя наличие оформленного QR-кода в рамках СПОТ;

Проверять наличие QR-кода до прибытия к пункту пропуска;

Иметь QR-код в распечатанном либо в электронном виде;

Сверять сведения в QR-коде с товаросопроводительными документами (товар, Количество, транспортное средство, получатель);

Учитывать возможное увеличение времени прохождения границы при некорректном оформлении документов.

В КГД попросили учитывать указанные изменения при планировании перевозок и заблаговременно взаимодействовать с российскими получателями товаров. Подробнее ознакомиться с информацией о СПОТ можно на официальных ресурсах Министерства финансов Российской Федерации.

Ранее новые правила въезда в Россию с QR-регистрацией разъяснили в МИД Казахстана.