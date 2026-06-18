Как болельщики в Ташкенте поддерживали сборную Узбекистана на ЧМ

Поддержать сборную Узбекистана в ее первом матче на чемпионате мира по футболу против Колумбии на специально организованных площадках по всей стране собрались тысячи болельщиков, передает агентство Kazinform.

В Ташкенте было организовано 13 площадок для просмотра матча. Самая крупная из них — стадион «Бунёдкор», где около 10 тысяч болельщиков следили за игрой узбекских футболистов.

Фото: Алихан Аскар/Kazinform

Еще одной крупной площадкой для болельщиков стал Парк Победы. Здесь собрались не только местные жители, но и иностранные туристы.

По словам болельщиков, огонь в глазах игроков и их стремление к победе чувствовались даже через экран.

— Наши спортсмены добились выдающегося результата. Впервые выступают на чемпионате мира. Как болельщики национальной сборной, мы желаем им победы. Каждый опасный момент вызывает бурю эмоций. Я горжусь нашими спортсменами — они являются примером для молодежи, — сказал один из болельщиков Джамшид Установ.

По итогам встречи сборная Узбекистана уступила команде Колумбии со счетом 1:3.

Фото: Алихан Аскар/Kazinform

Эмоции на площадках для болельщиков были самыми разными. Одни не скрывали слез радости, другие размахивали государственными флагами и исполняли песни в поддержку национальной команды.

Специально по случаю дебютного матча сборной Узбекистана на чемпионате мира власти страны перенесли начало рабочего дня в государственных учреждениях на 10:00, чтобы болельщики могли посмотреть игру и поддержать национальную команду.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Узбекистана встретится с Португалией. Матч состоится 23 июня на стадионе NRG в американском городе Хьюстон.

Напомним, в 2026 году на чемпионате мира по футболу дебютировали четыре сборные — Иордании, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана.