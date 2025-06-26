Какая технология помогает аграриям Казахстана экономить воду

— В результате снижается объем воды, необходимый для полива, что позволяет сэкономить до 20% поливной воды, что особенно актуально для засушливых регионов. Данная технология активно применяется на рисовых полях страны, — сказал Нурлан Алдамжаров на брифинге в СЦК.

По его данным, в 2024 году лазерным планировщиком выравнено порядка 58,0 тысяч гектар, из них в Кызылординской области 55,0 тысяч гектар рисовых полей.

— Данные меры позволили уже в 2024 году внедрить водосберегающие технологии на площади порядка 158 тыс.гектар, в том числе: дождевание — 56,0 тыс. га, капельное орошение — 44,0 тыс. га, выравнено лазерным планировщиком — 58,0 тыс. га, — отметил он.

Из них на южные регионы приходится порядка 130,0 тыс.га:

дождевание — 30,0 тыс.га,

капельное орошение — 42,0 тыс.га,

выравнено лазерным планировщиком 58,0 тыс.га).

— На сегодняшний день по оперативным данным площадь новых введенных земель в 5-ти южных регионах составляет порядка 81,3 тыс.га (дождевание — 15,5 тыс.га, капельное орошение — 51,7 тыс.га, выравнено лазерным планировщиком 14,1 тыс.га), — дополнил Н. Алдамжаров.

Ранее мы писали, что для фермеров Жамбылской области утвержден новый график подачи воды, а в Туркестанской области сохраняются риски по водообеспечению.