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    17:35, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Какая технология помогает аграриям Казахстана экономить воду

    Лазерное планирование способствует равномерному распределению воды по всей площади, что помогает избежать как затопления, так и пересыхания участков. Об этом сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Свыше 3 млрд кубометров поливной воды подали на юге Казахстана
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

    — В результате снижается объем воды, необходимый для полива, что позволяет сэкономить до 20% поливной воды, что особенно актуально для засушливых регионов. Данная технология активно применяется на рисовых полях страны, — сказал Нурлан Алдамжаров на брифинге в СЦК.

    По его данным, в 2024 году лазерным планировщиком выравнено порядка 58,0 тысяч гектар, из них в Кызылординской области 55,0 тысяч гектар рисовых полей.

    — Данные меры позволили уже в 2024 году внедрить водосберегающие технологии на площади порядка 158 тыс.гектар, в том числе: дождевание — 56,0 тыс. га, капельное орошение — 44,0 тыс. га, выравнено лазерным планировщиком — 58,0 тыс. га, — отметил он.

    Из них на южные регионы приходится порядка 130,0 тыс.га:

    • дождевание — 30,0 тыс.га, 
    • капельное орошение — 42,0 тыс.га,
    • выравнено лазерным планировщиком 58,0 тыс.га).

    — На сегодняшний день по оперативным данным площадь новых введенных земель в 5-ти южных регионах составляет порядка 81,3 тыс.га (дождевание — 15,5 тыс.га, капельное орошение — 51,7 тыс.га, выравнено лазерным планировщиком 14,1 тыс.га), — дополнил Н. Алдамжаров.

    Ранее мы писали, что для фермеров Жамбылской области утвержден новый график подачи воды, а в Туркестанской области сохраняются риски по водообеспечению.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Аграрии Вода Урожай
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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