Какая погода ожидается в Казахстане 16 мая

Под влиянием Южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на западе, северо-западе, севере Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидаются град, усиление ветра, на юго-западе РК ожидается сильный дождь. На остальной территории РК ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере, северо-западе страны ожидается туман.

В Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетысу, на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе, северо-востоке Атырауской, на западе Актюбинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, на юге, востоке, в центре Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на юго-востоке Павлодарской, на юге Карагандинской, на западе, севере, юге, в центре области Абай, на северо-востоке Мангистауской, в центре области Улытау, на западе, востоке, в центре Жамбылской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, на северо-западе, востоке области Жетысу, на западе, севере, юге, в центре области Абай, на севере Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Алматинской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, Улытау, Абай, на юге Павлодарской области ожидается сильная жара 35-37 градусов, в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях ожидается сильная жара 40-44 градуса.

Днем на юге Карагандинской области, областей Улытау, Абай, на западе, севере Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу ожидается очень сильная жара 40 градусов.

Добавим, штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана и Астане.