Какая погода будет в июле по Казахстану

В южной половине республики прогнозируется сильная жара и очень сильная жара, не исключены пыльные бури.

- На западе (Западно-Казахстанская область) страны с влиянием малоподвижного циклона в первой половине первой декады температурный фон сохраняется днем в пределах +18+26°С, к концу декады – потеплеет до +28+33°С. В Атырауской и Мангистауской областях прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от +25+33°С до +30+38°С. В северных и центральных регионах жаркая погода сменится более прохладной, в начале декады температура повысится днем до +25+35°С, затем понизится до +18+23°С, на востоке Казахстана наиболее жаркий период прогнозируется в середине декады, воздух прогреется днем до +30+38°С, - сообщают синоптики.

Отмечается, что в период с 1 по 5 июля на юге, юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры воздуханочью от +15+22°С до +25+30°С, днем от +30+39°С до очень сильной жары +40+46°С. Лишь в конце декады ожидается спад жары. С прогнозом повышенного температурного фона в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также, во второй и третьей декадах июля на западе, юге, юго-востоке, в центре страны в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться до +33+42°С, на крайнем юге Казахстана до +46°С, в более прохладные дни понижаться до +23+28°С. В северной половине и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15+23°С до +7+12°С, днем от +32+39°С до +18+23°С.

Ранее врач инфекционной больницы рекомендовала не хранить пищу летом более 12 часов.