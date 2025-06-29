Летом не стоит хранить пищу более 12 часов — врач

Специалист напомнила, что в жару пища быстро портится, а значит, и отравление наступает быстрее.

— Первым делом испорченную пищу можно определить по запаху. Летом не рекомендуется хранить готовую еду дольше 12 часов, даже в холодильнике. При приготовлении пищи в домашних условиях я советую использовать меньше соусов и специй — они ускоряют процесс порчи еды и могут быть очень опасны для здоровья, — отметила Шарипа Алиева.

Сегодня уличные фастфуд-точки повсеместны. Врач считает, что употребление фастфуда нужно ограничить не только летом, но и в другие времена года.

— В составе таких продуктов содержатся трансжиры, вредные для организма. Они вызывают тяжесть в пищеварении и способствуют набору лишнего веса. Также не стоит посещать дешевые кафе: еда там, как правило, готовится из низкокачественных продуктов, и риск отравления очень высок, — пояснила она.

Врач также считает, что есть дыни и арбузы пока рано — лучше начинать их употребление только в последние месяцы лета.

— Только к этому времени продукт полностью созревает естественным путем. Сейчас на прилавках могут быть плоды, выращенные с применением химии, что значительно увеличивает риск отравления. Любые фрукты и ягоды перед употреблением нужно тщательно мыть, — добавила Шарипа Алиева.

Острыми кишечными инфекциями чаще всего болеют дети, потому что не всегда соблюдают элементарные гигиенические правила.