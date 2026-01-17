РУ
    Какау вернулся в Казахстан и получил новую должность

    Работавший ранее в Казахстане бразильский футзалист и тренер Какау 16 января 2026 года назначен главным тренером национальной сборной Казахстана по футзалу, передает агентство Kazinform.

    Какау, тренер, футзал
    Фото: ФФК

    54-летний Какау хорошо известен отечественным поклонникам футзала.

    Какау был одним из ведущих игроков алматинского футзального клуба «Кайрат». Позже он успешно работал в родной команде как тренер. В 2013 и 2015 годах он выиграл Кубок УЕФА по футзалу. Кроме того, он несколько раз становился чемпионом и обладателем Кубка Казахстана.

    Ранее он тренировал сборную Казахстана по футзалу с 2013 по 2018 год. Под его руководством национальная команда добилась исторического успеха, завоевав бронзовую медаль на чемпионате Европы 2016 года.

    Позже Какау тренировал сборные Италии, Румынии, Кувейта, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов, команды «Наполи» и «Юнайтед Галати». И теперь в 2026 году Какау вернулся в Казахстан.

    Ранее экс-тренер сборной РК по боксу Кайрат Сатжанов получил новую должность.

