Какау вернулся в Казахстан и получил новую должность

54-летний Какау хорошо известен отечественным поклонникам футзала.

Какау был одним из ведущих игроков алматинского футзального клуба «Кайрат». Позже он успешно работал в родной команде как тренер. В 2013 и 2015 годах он выиграл Кубок УЕФА по футзалу. Кроме того, он несколько раз становился чемпионом и обладателем Кубка Казахстана.

Ранее он тренировал сборную Казахстана по футзалу с 2013 по 2018 год. Под его руководством национальная команда добилась исторического успеха, завоевав бронзовую медаль на чемпионате Европы 2016 года.

Позже Какау тренировал сборные Италии, Румынии, Кувейта, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов, команды «Наполи» и «Юнайтед Галати». И теперь в 2026 году Какау вернулся в Казахстан.

