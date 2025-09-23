Кака рассказал о готовности Казахстана к ответному матчу с Италией

По словам наставника, казахстанцы впервые за долгое время смогут выйти на площадку в оптимальном составе.

— Можно сказать, что завтра у нас будет самый боевой состав. Я даже не помню, когда в последний раз мы были в такой готовности. Всегда возникали травмы или другие проблемы. Завтра сборная Казахстана сыграет тем составом, который на данный момент является самым сильным, — подчеркнул Кака.

В предстоящей встрече команду усилит Дуглас, пропустивший первый матч из-за визовых трудностей. Тренер отметил, что несмотря на отсутствие игровой практики, футболист подошел к сборам в хорошей форме. Кроме того, в состав вернулся Эдсон, способный придать атаке дополнительную остроту.

— Эдсон может менять рисунок игры, обыгрывать один в один и усиливать команду в атаке. Он универсален и в обороне также помогает. Вся команда рада его возвращению. Видно, что он очень ждал этого момента, — добавил главный тренер.

Отдельно специалист отметил высокий уровень итальянской сборной, костяк которой составляют бразильские игроки. Он выразил уверенность, что соперник не станет играть исключительно от обороны.

Несмотря на поражение в первой встрече (1:2), Кака положительно оценил действия своих подопечных.

— Я вижу тот же дух, дисциплину и эмоции, что были на чемпионате мира. На этой неделе мы максимально приблизились к тому состоянию, которое демонстрировали тогда, — сказал он.

Ответный матч Казахстан — Италия состоится 23 сентября в Астане. Для выхода на Евро-2026 хозяевам необходимо победить с разницей минимум в два мяча. В случае победы со счетом 2:1 судьба путевки решится в дополнительное время или серии пенальти.

