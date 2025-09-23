РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:48, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Кака рассказал о готовности Казахстана к ответному матчу с Италией

    Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака рассказал о готовности команды к ответному стыковому матчу за выход на чемпионат Европы-2026 против сборной Италии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кака рассказал о готовности Казахстана к ответному матчу с Италией
    Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

    По словам наставника, казахстанцы впервые за долгое время смогут выйти на площадку в оптимальном составе.

    — Можно сказать, что завтра у нас будет самый боевой состав. Я даже не помню, когда в последний раз мы были в такой готовности. Всегда возникали травмы или другие проблемы. Завтра сборная Казахстана сыграет тем составом, который на данный момент является самым сильным, — подчеркнул Кака.

    В предстоящей встрече команду усилит Дуглас, пропустивший первый матч из-за визовых трудностей. Тренер отметил, что несмотря на отсутствие игровой практики, футболист подошел к сборам в хорошей форме. Кроме того, в состав вернулся Эдсон, способный придать атаке дополнительную остроту.

    — Эдсон может менять рисунок игры, обыгрывать один в один и усиливать команду в атаке. Он универсален и в обороне также помогает. Вся команда рада его возвращению. Видно, что он очень ждал этого момента, — добавил главный тренер.

    Отдельно специалист отметил высокий уровень итальянской сборной, костяк которой составляют бразильские игроки. Он выразил уверенность, что соперник не станет играть исключительно от обороны.

    Несмотря на поражение в первой встрече (1:2), Кака положительно оценил действия своих подопечных.

    — Я вижу тот же дух, дисциплину и эмоции, что были на чемпионате мира. На этой неделе мы максимально приблизились к тому состоянию, которое демонстрировали тогда, — сказал он.

    Ответный матч Казахстан — Италия состоится 23 сентября в Астане. Для выхода на Евро-2026 хозяевам необходимо победить с разницей минимум в два мяча. В случае победы со счетом 2:1 судьба путевки решится в дополнительное время или серии пенальти.

    Ранее капитан сборной Казахстана Лео Игита поделился своими ожиданиями от игры со сборной Италией.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Сборная Казахстана Футзал
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают