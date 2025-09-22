Лео Игита: Минимум, что могу сделать – умирать на поле за Казахстан

— Лео, матч с Италией получился очень сложным. Чего не хватило для положительного результата?

— Мы знали, что игра будет тяжелой. В составе Италии девять бразильцев, они выступают на высоком уровне, а их чемпионат один из сильнейших в Европе. Мы достойно сражались, по статистике заслуживали хотя бы ничью. Но в футзале, если не реализуешь моменты — проигрываешь. Мы не забили, а их вратарь в концовке сделал два спасения. В итоге удача оказалась на стороне соперника.

— Ответная игра пройдет в Казахстане. Что ожидаете от матча дома?

— Это будет еще одна возможность. При своих болельщиках мы хотим выиграть. Даже минимальная победа оставит надежду, а если добьемся преимущества в два мяча, выйдем дальше. Но важно думать только об одном тайме, об одной игре. Главное — не пропустить первыми. Такой формат добавляет волнения, но и зрители от этого только выиграют. Будет красивый футзал.

— Вы часто говорите о болельщиках. Насколько они важны для команды?

— Очень важны. Завтра мы будем играть за Казахстан, за наших болельщиков. Поддержка родных трибун дает нам огромную мотивацию.

— В составе Италии играют Ваши соотечественники-бразильцы. Есть ли среди них близкие друзья?

— Да, знаю многих. Шесть - семь человек уже давно выступают за Италию. Например, Мерлин — мы общаемся, хоть и не слишком близко. Их сборная последние 7–8 лет одна из сильнейших в Европе. Но и Казахстан непросто обыграть. Мы покажем казахский футзал.

— Многие считают, что предстоящее Евро может стать вашим последним крупным турниром. Так ли это?

— Я не молодой, но и не считаю, что это будет последний турнир. Если не попадем на чемпионат Европы, то ближайший крупный форум только в 2028 году — чемпионат мира. Сейчас об этом думать рано. Честно, у меня есть здоровье, желание. Я слежу за собой, смотрю на других вратарей и понимаю, что могу играть еще 2–3 года.

— То есть болельщики еще увидят вас в форме сборной?

— Надеюсь, да. Мне приятно выступать за Казахстан. Эта страна открыла мне двери, дала всё в жизни. Минимум, что я могу сделать — умирать на поле за Казахстан. Надеюсь, впереди у нас будет чемпионат Европы и, конечно, чемпионат мира.

