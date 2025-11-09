Кака покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футзалу

Как сообщает федерация, бразильский специалист возглавил сборную Казахстана в 2018 году и за прошедшие годы внёс огромный вклад в развитие казахстанского футзала, значительно укрепив его позиции на международной арене. Под его руководством команда стабильно входила в число сильнейших сборных Европы и мира, демонстрируя современный стиль игры, дисциплину и высокий уровень организации.

— На чемпионате мира по футзалу 2021 года в Литве сборная Казахстана добилась исторического результата — впервые вышла в полуфинал и заняла четвёртое место. Этот успех стал самым высоким достижением в истории отечественного футзала и укрепил репутацию Казахстана как одной из ведущих футзальных держав. В 2022 году команда успешно выступила на чемпионате Европы, пробившись в плей-офф турнира, а затем уверенно прошла квалификацию на чемпионат мира-2024. На мировом первенстве в Узбекистане сборная вновь вошла в число восьми сильнейших команд планеты, — говорится в сообщении КФФ.

Отмечается, что под руководством Кака Казахстан поднялся на рекордные позиции в рейтинге сборных и получил широкое международное признание. Сам специалист неоднократно входил в список номинантов на звание лучшего тренера года в мировом футзале.

Кроме того, за выдающиеся заслуги перед отечественным спортом и вклад в развитие футзала в Казахстане Паулу Рикардо Кака был удостоен государственной награды — ордена «Достық» II степени, вручённого Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.