РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:52, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кака покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футзалу

    Казахстанская федерация футбола сообщила о завершении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Казахстана по футзалу Паулу Рикардо Фигейро Силва, более известным как Кака, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КФФ.

    Пауло Рикардо Фигейро Силва (Кака)
    Фото: КФФ

    Как сообщает федерация, бразильский специалист возглавил сборную Казахстана в 2018 году и за прошедшие годы внёс огромный вклад в развитие казахстанского футзала, значительно укрепив его позиции на международной арене. Под его руководством команда стабильно входила в число сильнейших сборных Европы и мира, демонстрируя современный стиль игры, дисциплину и высокий уровень организации.

    — На чемпионате мира по футзалу 2021 года в Литве сборная Казахстана добилась исторического результата — впервые вышла в полуфинал и заняла четвёртое место. Этот успех стал самым высоким достижением в истории отечественного футзала и укрепил репутацию Казахстана как одной из ведущих футзальных держав. В 2022 году команда успешно выступила на чемпионате Европы, пробившись в плей-офф турнира, а затем уверенно прошла квалификацию на чемпионат мира-2024. На мировом первенстве в Узбекистане сборная вновь вошла в число восьми сильнейших команд планеты, — говорится в сообщении КФФ.

    Отмечается, что под руководством Кака Казахстан поднялся на рекордные позиции в рейтинге сборных и получил широкое международное признание. Сам специалист неоднократно входил в список номинантов на звание лучшего тренера года в мировом футзале.

    Кроме того, за выдающиеся заслуги перед отечественным спортом и вклад в развитие футзала в Казахстане Паулу Рикардо Кака был удостоен государственной награды — ордена «Достық» II степени, вручённого Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

    — Казахстанская федерация футбола выражает искреннюю благодарность Паулу Рикардо Кака за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, культуру и преданность своему делу. Под его руководством сборная стала примером стабильности, характера и командного духа, а имя Кака навсегда останется в истории казахстанского футзала, — добавили в КФФ.

    Теги:
    Спорт Сборная Казахстана Футзал
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают