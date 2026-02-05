РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:10, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Как злодей из «Гарри Поттера» стал символом Лунного Нового года в Китае

    В преддверии наступления Года Лошади в Китае неожиданную популярность приобрел Драко Малфой, антагонист франшизы «Гарри Поттер», передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Global Times.

    Злодей из «Гарри Поттера» стал неофициальным символом Лунного Нового года в Китае
    Фото: Sina Weibo

    Причиной феномена стала китайская транслитерация фамилии Малфой. Для жителей Поднебесной она практически идентично созвучна с фразой «Лошадь приносит богатство и счастье». Такое фонетическое совпадение с традиционными новогодними пожеланиями превратило «чистокровного» волшебника в живой символ процветания.

    Социальные сети Китая наводнили ролики, где вместо классических красных свитков «чуньлянь» дома украшают портретами Тома Фелтона. Фанаты и рядовые потребители скупают тематическую атрибутику, на что быстро отреагировали местные производители и ритейлеры.

    Маркетологи изящно использовали астрологическую преемственность. Драко стал идеальным мостом между уходящим Годом Змеи, символом его родного факультета Слизерин, и наступающим Годом Лошади. В глазах потребителей персонаж превратился в уникального «проводника» удачи, связывающего два цикла восточного календаря.

    Британский актер Том Фелтон уже отреагировал на внезапную популярность в Китае. В своих Instagram Stories он поделился материалами BBC и виральными роликами фанатов.

    Ранее мы писали, что Казахстан направил спецпоезд в Китай в преддверии китайского Нового года.

     

    Китай Мировые новости Новый год
