Как злодей из «Гарри Поттера» стал символом Лунного Нового года в Китае
В преддверии наступления Года Лошади в Китае неожиданную популярность приобрел Драко Малфой, антагонист франшизы «Гарри Поттер», передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Global Times.
Причиной феномена стала китайская транслитерация фамилии Малфой. Для жителей Поднебесной она практически идентично созвучна с фразой «Лошадь приносит богатство и счастье». Такое фонетическое совпадение с традиционными новогодними пожеланиями превратило «чистокровного» волшебника в живой символ процветания.
Социальные сети Китая наводнили ролики, где вместо классических красных свитков «чуньлянь» дома украшают портретами Тома Фелтона. Фанаты и рядовые потребители скупают тематическую атрибутику, на что быстро отреагировали местные производители и ритейлеры.
Draco Malfoy named Chinese New Year mascot thanks to his "lucky" name https://t.co/aErMzItk49 pic.twitter.com/wraPRUxd15— CGTN (@CGTNOfficial) February 4, 2026
Маркетологи изящно использовали астрологическую преемственность. Драко стал идеальным мостом между уходящим Годом Змеи, символом его родного факультета Слизерин, и наступающим Годом Лошади. В глазах потребителей персонаж превратился в уникального «проводника» удачи, связывающего два цикла восточного календаря.
Британский актер Том Фелтон уже отреагировал на внезапную популярность в Китае. В своих Instagram Stories он поделился материалами BBC и виральными роликами фанатов.
