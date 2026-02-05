Как злодей из «Гарри Поттера» стал символом Лунного Нового года в Китае

Причиной феномена стала китайская транслитерация фамилии Малфой. Для жителей Поднебесной она практически идентично созвучна с фразой «Лошадь приносит богатство и счастье». Такое фонетическое совпадение с традиционными новогодними пожеланиями превратило «чистокровного» волшебника в живой символ процветания.

Социальные сети Китая наводнили ролики, где вместо классических красных свитков «чуньлянь» дома украшают портретами Тома Фелтона. Фанаты и рядовые потребители скупают тематическую атрибутику, на что быстро отреагировали местные производители и ритейлеры.

Draco Malfoy named Chinese New Year mascot thanks to his "lucky" name https://t.co/aErMzItk49 pic.twitter.com/wraPRUxd15 — CGTN (@CGTNOfficial) February 4, 2026

Маркетологи изящно использовали астрологическую преемственность. Драко стал идеальным мостом между уходящим Годом Змеи, символом его родного факультета Слизерин, и наступающим Годом Лошади. В глазах потребителей персонаж превратился в уникального «проводника» удачи, связывающего два цикла восточного календаря.

Британский актер Том Фелтон уже отреагировал на внезапную популярность в Китае. В своих Instagram Stories он поделился материалами BBC и виральными роликами фанатов.

