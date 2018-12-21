Как застраивается Туркестан, показали Аскару Мамину

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Туркестанскую область посетила рабочая группа во главе с первым заместителем Премьер-министра РК Аскаром Маминым. Глава региона Жансеит Туймебаев ознакомил делегацию с планом развития областного центра, а также с ходом строительства ряда объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В первую очередь, рабочая группа ознакомилась с объектами, возводимыми в административно-деловом центре города. В настоящее время здесь ведется строительство 26 многоэтажных жилых домов. Отметим, что из 1 536 - 1 200 квартир (20 жилых домов) относятся к категории арендного жилья, а остальные 6 домов или 336 квартир - кредитное жилье.



Следует подчеркнуть, строительство 11 из 20 жилых домов (660 квартир) началось в сентябре текущего года, срок сдачи - апрель 2019 года. Кроме того, в ноябре следующего года намерены завершить строительство оставшихся 9 жилых домов (540 квартир). Кроме того, строительство кредитного жилья, а именно 6 жилых домов на 336 квартир планируется завершить в июне 2019 года.



Напомним, в текущем году в микрорайоне «Отырар» в рамках государственно-частного партнерства уже сдали в эксплуатацию детский сад на 280 мест. Более того, к началу следующего учебного года запланировано ввести в эксплуатацию новую школу на 900 мест.

Наряду с этим, на сегодняшний день в административно-деловом центре Туркестана началось строительство нового административного здания, Дома управлений и департаментов, а также 5-звездочной гостиницы «Риксос».

В ходе визита аким Туркестана Алипбек Усербаев проинформировал рабочую группу о планах по обеспечению города инфраструктурой. Существующая инженерная инфраструктура Туркестана позволяет обеспечить в настоящее время самым необходимым объекты, строительство которых ведется на территории административно-делового центра (270 га) и духовно-культурного центра (98 га). В текущем году в Туркестане природным газом обеспечили 20 тысяч абонентов, уровень охвата достиг 58%.

Помимо этого, делегация также посетила Государственный историко-культурный заповедник «Азрет-Султан». Члены рабочей группы ознакомились с эскизом исторических архитектурных проектов, которые возведут вблизи мавзолея Х.А. Ясави. На данной территории на 98 га построят Духовный и культурный центр.