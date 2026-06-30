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    Как защитить свои данные и не стать жертвой кредитных мошенников

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напоминает о необходимости соблюдения мер для защиты от кредитного мошенничества и правилах безопасности при оформлении займов, передает агентство Kazinform.

    Мошенники оформляют кредиты на чужие имена: правила, которые помогут избежать проблем
    Фото: АРРФР

    Для снижения риска оформления мошеннических кредитов:

    1. Подключите услугу «Стоп кредит» на портале egov.kz, в приложении eGov mobile или через кредитное бюро. Это позволит контролировать возможность оформления кредитов на ваше имя.
    2. Храните свои коды и пароли в секрете. Никогда и никому не сообщайте СМС-коды, PIN-коды, одноразовые пароли (OTP) или Secure-коды, даже если звонящий человек представляется сотрудником банка, службы безопасности или государственных органов.
    3. Не устанавливайте программы удаленного доступа к вашему телефону или компьютеру по просьбе неизвестных лиц.
    4. Не переходите по сомнительным ссылкам из СМС, мессенджеров или рекламных объявлений.
    5. Используйте двухфакторную аутентификацию для входа в онлайн-банкинг и другие сервисы.
    6. Регулярно проверяйте свой кредитный отчет в кредитных бюро — это поможет своевременно выявить несанкционированные займы.

    Следуя этим рекомендациям, вы существенно уменьшите риск стать жертвой кредитного мошенничества, отметили в АРРФР.

    Ранее Национальный Банк Казахстана предупредил казахстанцев о новых схемах мошенничества, направленных на получение доступа к мобильным устройствам и личным данным.

    Мошенничество Интернет-мошенничество Кредит АРРФР
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор