Как защитить свои данные и не стать жертвой кредитных мошенников
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напоминает о необходимости соблюдения мер для защиты от кредитного мошенничества и правилах безопасности при оформлении займов, передает агентство Kazinform.
Для снижения риска оформления мошеннических кредитов:
- Подключите услугу «Стоп кредит» на портале egov.kz, в приложении eGov mobile или через кредитное бюро. Это позволит контролировать возможность оформления кредитов на ваше имя.
- Храните свои коды и пароли в секрете. Никогда и никому не сообщайте СМС-коды, PIN-коды, одноразовые пароли (OTP) или Secure-коды, даже если звонящий человек представляется сотрудником банка, службы безопасности или государственных органов.
- Не устанавливайте программы удаленного доступа к вашему телефону или компьютеру по просьбе неизвестных лиц.
- Не переходите по сомнительным ссылкам из СМС, мессенджеров или рекламных объявлений.
- Используйте двухфакторную аутентификацию для входа в онлайн-банкинг и другие сервисы.
- Регулярно проверяйте свой кредитный отчет в кредитных бюро — это поможет своевременно выявить несанкционированные займы.
Следуя этим рекомендациям, вы существенно уменьшите риск стать жертвой кредитного мошенничества, отметили в АРРФР.
Ранее Национальный Банк Казахстана предупредил казахстанцев о новых схемах мошенничества, направленных на получение доступа к мобильным устройствам и личным данным.