Как защитить свои данные и не стать жертвой кредитных мошенников

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напоминает о необходимости соблюдения мер для защиты от кредитного мошенничества и правилах безопасности при оформлении займов, передает агентство Kazinform.