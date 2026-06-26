Бесплатная фотосессия как ловушка: Нацбанк РК предупредил о новой схеме мошенничества

Национальный Банк Казахстана предупредил казахстанцев о новых схемах мошенничества, направленных на получение доступа к мобильным устройствам и личным данным, передает агентство Kazinform со ссылкой на финансовый регулятор.

В Нацбанке отметили, что злоумышленники в последнее время активно используют методы социальной инженерии для получения доступа к мобильным устройствам казахстанцев. Особую активность они проявляют в местах массового скопления людей — аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, где люди нередко находятся в спешке и могут потерять бдительность.

— Одной из распространенных мошеннических схем является просьба предоставить мобильный телефон якобы для совершения срочного звонка. За короткое время злоумышленники могут перевести денежные средства через банковские приложения или установить на устройство программы удаленного доступа, такие как HopToDesk, RustDesk, RuDesktop, AnyDesk или TeamViewer, — отметили в Национальном Банке Казахстана.

Использование таких программ позволяет злоумышленникам дистанционно управлять мобильным устройством, получать доступ к SMS-кодам, мобильным приложениям, государственным электронным сервисам и персональным данным, которые впоследствии могут быть использованы для совершения противоправных действий.

— Отдельную угрозу представляют случаи сбора биометрических данных под видом бесплатной фото- или видеосъемки на улице. Злоумышленники, представляясь начинающими фотографами или мобилографами, предлагают принять участие в бесплатной съемке якобы для пополнения портфолио. Полученные фото- и видеоматериалы могут использоваться для создания дипфейков с применением технологий искусственного интеллекта. Кроме того, такие материалы могут использоваться в мошеннических схемах, в том числе для рассылки ложных сообщений с просьбами о переводе денежных средств, — предупредили в Нацбанке.

В связи с участившимися случаями мошенничества Национальный Банк Казахстана призывает граждан быть бдительными, не передавать мобильные устройства незнакомым лицам, а также не сообщать третьим лицам SMS-коды, реквизиты банковских карт и другие персональные данные.

— Дополнительно напоминаем, что работники Национального Банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц и не проводят денежные расчеты с населением. Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477, — заключили в ведомстве.

Ранее Нацбанк Казахстана предупреждал о мошеннических схемах с использованием цифрового тенге. Также казахстанцев предостерегают от нового обмана: мошенники используют дипфейк с сотрудником АФМ.