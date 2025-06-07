Как защитить ребенка от буллинга с юридической стороны

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок чувствовал себя в безопасности — дома, на улице, в школе. Однако школьная среда не всегда свободна от конфликтов и агрессии. Буллинг — одна из растущих проблем, с которой сталкиваются все больше детей, но она нередко остается без должного внимания.

Прежде чем предпринимать активные действия, важно убедиться, что ребенок действительно подвергся травле. Оцените серьезность ситуации. Дети часто скрывают такие факты — из страха, стыда или нежелания беспокоить родителей.

На что стоит обратить внимание? Резкая смена настроения, отказ идти в школу, замкнутость, тревожный сон, потеря интереса к общению — это тревожные сигналы. Главное в этой ситуации — деликатность. Вместо допроса — спокойная беседа, вместо прямых вопросов — ненавязчивые наблюдения.

Если ваши подозрения подтвердились — сохраняйте спокойствие. Первая реакция родителей нередко — стремление немедленно заступиться за ребенка. Однако важно помнить: с другой стороны тоже может быть несовершеннолетний. Действовать нужно обдуманно и строго в рамках закона.

— Первым вашим шагом должна стать фиксация фактов. Поговорить с ребенком — собрать подробную информацию: кто, когда и что именно сделал. Зафиксировать факты: аудиозаписи рассказов ребенка, письменное изложение событий, переписки в соцсетях, фото, видеозаписи с камер школы, пригодиться может все, что есть. Если был нанесен физический ущерб — зафиксировать медицинские осмотры, — советует юрист Олжас Джумабаев.

Следующий шаг — обращение в администрацию школы. Юрист рекомендует подать письменное заявление на имя директора с описанием ситуации, указанием фамилий участников и требованием провести служебную проверку. Обязательно сохраните копию заявления с отметкой о принятии.

— Если администрация школы не реагирует — подаем жалобу в местный отдел образования. На этом этапе уже можем требовать проведения служебного расследования в отношении бездействия школы, — добавляет эксперт.

Часто буллинг воспринимается как нечто временное и безобидное — обычные «детские разборки», которые со временем пройдут сами собой. Однако на практике за такими ситуациями нередко скрываются вполне реальные правонарушения, а порой и преступления, подпадающие под действия Уголовного кодекса. Оскорбления, угрозы, вымогательство, нанесение побоев — все это не просто школьные конфликты, а поводы для правовой оценки и вмешательства.

— Ситуация может касаться таких статей, как 194 УК РК (вымогательство) — до 15 лет лишения свободы, ответственность по которой наступает с 14 лет. Также часто нарушаются статьи 37 (принуждение к действиям), 131 (оскорбление — штраф до 100 МРП), 109 (побои — до 80 МРП). Если есть основания считать, что такие действия были совершены в отношении вашего ребенка, подавайте заявление в полицию по месту происшествия, — поясняет юрист.

Если же ни школа, ни отдел образования, ни полиция не приняли мер, подавайте жалобу в прокуратуру о нарушении прав несовершеннолетнего.

— Для защиты прав ребенка в такой ситуации лучше нанять профессионального юриста. Он поможет подготовить заявления, будет сопровождать ваши обращения, поможет защитить ребенка и подскажет, как действовать, чтобы самому не нарушить закон, — советут Олжас Джумабаев.

Буллинг — серьезное испытание для ребенка. Для сохранения ментального здоровья юрист советует обратиться к детскому психологу.

— При нанесении вреда здоровью, унижении чести и достоинства можно подать иск о компенсации морального вреда. Ответственность будут нести виновные или их родители (если обидчики несовершеннолетние). Главное — собрать доказательства и обратиться в суд.

Важно помнить, что буллинг может происходить не только в школьных коридорах. Все чаще он переходит в цифровое пространство: мессенджеры, соцсети, чаты. Оскорбления, угрозы, распространение унизительных фото или видео — все это может происходить за экраном, но наносить не меньший вред, чем травля офлайн. Родители также могут и должны вмешиваться в таких ситуациях.

— Делайте скриншоты оскорбительных сообщений, комментариев, аккаунтов, фиксируйте даты, ссылки, время. Обратитесь в техподдержку платформы — в большинстве случаев предусмотрена функция подачи жалобы. За кибербуллинг также предусмотрена ответственность. Например, по статье 131 УК РК штраф за оскорбление в интернете может достигать 200 МРП (786 тысяч тенге). Но лучше работать на упреждение — учите ребенка цифровой гигиене, рассказывайте, как справляться с негативом в сети и укрепляйте его психологическую устойчивость, — рекомендует юрист.

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