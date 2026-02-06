Как зарубежные СМИ оценивают проект новой Конституции РК, рассказал профессор

По его словам, проект новой Конституции, внесенный на общенациональный референдум, вызвал значительный отклик в зарубежных медиа и экспертных кругах.

Источники отмечают, что документ является кульминацией обширного процесса реформ, инициированного президентом Касым-Жомартом Токаевым, и представляет собой самую далеко идущую конституционную трансформацию с момента обретения независимости.

— В ряде материалов обращается внимание на акцент властей на прозрачности, транспарентности обсуждения проекта. В частности, заседания Конституционной комиссии, состоящей из 130 членов, транслировались публично. Сайт Constitutionnet (Швеция) в качестве весомых характеристик проекта отмечает, что права и свободы человека поставлены в центр конституционных рамок, — отмечает Дулат Куанышев.

По его словам, зарубежные эксперты также обращают внимание на стратегический характер предлагаемых изменений. Проект Конституции корректирует долгосрочную траекторию развития страны, закрепляя образование, науку, культуру и инновации в качестве конституционных приоритетов.

Вместе с тем, как отметил профессор, конституционный процесс в Казахстане активно анализируется в сравнительном контексте — на фоне реформ в других постсоветских государствах.

— Многие международные наблюдатели, в том числе из европейских и североамериканских академических учреждений, указывают на включение таких концепций, как цифровые права и управление окружающей средой, как на свидетельство того, что Казахстан приводит свое основополагающее законодательство в соответствие с современными глобальными стандартами управления. Явное усиление светского государства и кодификация передовых правовых принципов рассматриваются как сильные сигналы международному сообществу относительно приверженности страны верховенству права, — сказал он.

При этом аналитики из соседних и партнерских государств, таких как Россия и Турция, отмечают ориентированный на стабильность характер реформ. Они часто подчеркивают сохранение сильной президентской власти как гарантию от потенциальной внутренней политической фрагментации, рассматривая это как прагматичный подход, учитывая геополитическую обстановку.

Дискуссия вокруг Курултая, по словам профессора, часто рассматривается как шаг к усилению влияния и подотчетности политических партий, хотя некоторые анализы ставят под сомнение, изменит ли это структурное изменение коренным образом баланс сил де-факто.

Аналогично, создание Народного совета многими рассматривается как прогрессивный механизм участия граждан в управлении, однако другие задаются вопросом о его реальном влиянии по сравнению с традиционными центрами президентской власти.

Д. Куанышев отмечает, что наряду с официальными оценками, в зарубежных медиа присутствуют и скептические комментарии отдельных экспертов по Центральной Азии.

— Брюс Паннье, аналитик Caspian Policy Center, отвечая на вопросы TVP World’s Eastern Express, предостерег от чрезмерной переоценки масштаба изменений. По его мнению, последние реформы «не знаменуют собой подлинный политический сдвиг». По его словам, «опора на сильную президентскую власть не претерпела изменений». Паннье отметил, что, несмотря на неоднократные реформы структуры парламента, во всей Центральной Азии «по-прежнему остается сильная президентская система», — сообщил профессор.

Подводя итог, он отметил, что обсуждение проекта новой Конституции в зарубежных СМИ носит двойственный характер.

— С одной стороны, широко признается глубокий и всеобъемлющий характер поправок, признавая их наиболее значительным конституционным пересмотром со времен обретения страной независимости. С другой стороны, часть экспертных комментариев, особенно от аналитиков с многолетним опытом работы в регионе, выражает осторожность, предполагая, что истинная политическая либерализация требует большего, чем просто конституционный текст. Она требует фундаментальных изменений в практическом осуществлении власти и подлинного ослабления традиционной централизованной президентской вертикали, — заключил Куанышев.

Отметим, что на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.