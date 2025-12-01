Как закрывают «белые пятна» связи в Казахстане
В Казахстане выявлено 1 052 «белых пятна» мобильной связи, из которых устранено почти треть — 307 локаций, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Приоритет при работах остается за сельскими и труднодоступными населенными пунктами.
По данным Министерства, государственная радиочастотная служба (ГРС) выявила 1 052 территории с отсутствием или низким качеством мобильной связи:
- 350 локаций — в 2024 году;
- 702 локации — в 2025 году.
На сегодня устранено 307 локаций:
- 81 локация — в 2024 году;
- 226 локаций — в 2025 году.
В работе остаются 745 локаций, включая:
- 112 выявленных в 2024 году;
- 633 выявленные в 2025 году.
Кроме того, до конца 2027 года планируется завершить работы по обеспечению мобильной связью 4G порядка 40 тысяч километров автомобильных дорог.
Ранее мы писали о том, что в Восточном Казахстане по-прежнему целые населенные пункты живут без стабильного интернета.
Корреспондент Kazinform выяснил, почему регион застрял в инфраструктурном тупике.