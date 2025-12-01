РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:36, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как закрывают «белые пятна» связи в Казахстане

    В Казахстане выявлено 1 052 «белых пятна» мобильной связи, из которых устранено почти треть — 307 локаций, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мобильная связь и интернет
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Приоритет при работах остается за сельскими и труднодоступными населенными пунктами.

    По данным Министерства, государственная радиочастотная служба (ГРС) выявила 1 052 территории с отсутствием или низким качеством мобильной связи:

    • 350 локаций — в 2024 году;
    • 702 локации — в 2025 году.

    На сегодня устранено 307 локаций:

    • 81 локация — в 2024 году;
    • 226 локаций — в 2025 году.

    В работе остаются 745 локаций, включая:

    • 112 выявленных в 2024 году;
    • 633 выявленные в 2025 году.

    Кроме того, до конца 2027 года планируется завершить работы по обеспечению мобильной связью 4G порядка 40 тысяч километров автомобильных дорог.

    Ранее мы писали о том, что в Восточном Казахстане по-прежнему целые населенные пункты живут без стабильного интернета.

    Корреспондент Kazinform выяснил, почему регион застрял в инфраструктурном тупике.

    Теги:
    Министерство по искусственному интеллекту Связь, ТВ, IT
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают