Как закрывают «белые пятна» связи в Казахстане

Приоритет при работах остается за сельскими и труднодоступными населенными пунктами.

По данным Министерства, государственная радиочастотная служба (ГРС) выявила 1 052 территории с отсутствием или низким качеством мобильной связи:

350 локаций — в 2024 году;

702 локации — в 2025 году.

На сегодня устранено 307 локаций:

81 локация — в 2024 году;

226 локаций — в 2025 году.

В работе остаются 745 локаций, включая:

112 выявленных в 2024 году;

633 выявленные в 2025 году.

Кроме того, до конца 2027 года планируется завершить работы по обеспечению мобильной связью 4G порядка 40 тысяч километров автомобильных дорог.

Ранее мы писали о том, что в Восточном Казахстане по-прежнему целые населенные пункты живут без стабильного интернета.

Корреспондент Kazinform выяснил, почему регион застрял в инфраструктурном тупике.