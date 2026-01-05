Как «Закон и Порядок» может стать фундаментом экономической модернизации в Казахстане - эксперт об интервью Президента Токаева

— Президент заявил о подготовке референдума по конституционной реформе, сопоставимой с принятием новой Конституции. Какие изменения могут определить политическую систему Казахстана на десятилетия вперед?

— Говоря о таких глобальных политических реформах, Президент имеет трансформацию Парламента, то есть переход от двухпалатной системы к однопалатной. Будут пересмотрены критерии, применяемые к деятельности депутатов, полномочия Парламента, потому что он участвует в определении членов Конституционного совета, Верховного суда и утверждении ряда республиканских должностей.

По оценкам экспертов, изменения могут затронуть до 40 статей Конституции из 98, что действительно делает реформу сопоставимой с принятием нового Основного закона.

— Как переход к однопалатному парламенту может повлиять на баланс власти?

— Конечно, это приведет к усилению роли Парламента, потому что двухпалатная система была заложена в 1995 году как механизм внутреннего баланса и минимизации его конкуренции с президентской властью — по следам конституционного кризиса 1994 года.

Однопалатная модель устраняет внутреннюю конкуренцию между палатами и объективно усиливает парламент как институт. В логике формулы «сильный Президент — влиятельный Парламент» это может означать рост политического веса законодательной ветви власти.

— В интервью прозвучал принцип «Закон и Порядок» как основа внутренней политики. Может ли он стать фундаментом для модернизации общества?

— Любое общество эффективно функционирует только при наличии единообразно применяемых правил и процедур. Закон, применяемый ко всем одинаково, и формирует порядок.

Кроме того, это напрямую связано с экономикой. Модернизация невозможна без инвестиций, а инвестиции критически зависят от предсказуемости, защищенности собственности и эффективности судебной системы. При наличии рейдерства, правовой неопределенности и небезопасной среды ни внутренний, ни внешний инвестор не будет вкладываться. В этом смысле «Закон и Порядок» — базовое условие инвестиционной привлекательности.

— 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Как это может изменить систему госуправления?

— Речь не идет о радикальном перевороте, скорее о заметном росте эффективности государственного управления. Казахстан пока что относится к странам с относительно низким уровнем горизонтального доверия, где люди часто подозревают друг друга в недобросовестности. Именно поэтому здесь успешно работают обезличенные цифровые сервисы — от платежей до такси.

Цифровизация и ИИ в госуправлении будут выполнять схожую функцию: четко фиксировать ответственность чиновников, обеспечивать мониторинг решений и снижать уровень взаимного недоверия — как между государством и гражданами, так и внутри самого аппарата. Это имеет не только управленческий, но и социально-психологический эффект.

— Можно ли рассматривать цифровизацию и ИИ как инструмент сокращения разрыва с развитыми странами?

— Да. Искусственный интеллект и цифровые решения позволяют быстрее заимствовать и масштабировать лучшие практики. Это снижает институциональное отставание и выравнивает стартовые условия, по крайней мере в сфере управления и сервисов.

— Как внешнеполитическая активность Казахстана связана с внутренними реформами?

— Внешняя политика сегодня в первую очередь ориентирована на привлечение инвестиций и формирование образа Казахстана как устойчивого, предсказуемого и прагматичного государства.

Это сопоставимо с моделью ОАЭ: многовекторная внешняя политика, жесткий внутренний порядок, четкое отстаивание национальных интересов. Именно это стало одним из факторов экономического успеха и глобальной привлекательности Дубая. Казахстан движется в схожем направлении, и внутренние реформы логично вписываются в этот курс.

Полный текст интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаев здесь.