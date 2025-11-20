РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:39, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как Восточный Казахстан превращается в новый центр туризма

    Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК в Астане назвал ключевые кластеры развития туризма в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Катон-Карагайский нацпарк
    Фото: Катон-Карагайский нацпарк

    По его словам, туризм становится одной из главных точек роста экономики области, и регион делает ставку на четыре перспективных направления:
    — уэлнесс-туризм в Катон-Карагае;
    — экологический туризм в Маркаколе;
    — горнолыжный туризм в Риддере;
    — туризм выходного дня в Усть-Каменогорске и прилегающих районах.

    — Ранний приход зимы и большое количество снега создают уникальные условия для развития горнолыжной отрасли в регионе. Мы планируем строительство круглогодичного комплекса «Анатау» вблизи Риддера, который станет центром горного туризма и подготовки спортсменов, — сообщил аким.

    Развитие туристической инфраструктуры, по словам акима, поддерживают и международные партнеры. Гостиничная компания Pana Asia намерена построить современные отели, которые полностью соответствуют мировым стандартам.

    Набирает обороты и медицинский туризм. На базе Центра онкологии и хирургии в Усть-Каменогорске проводят комплексные программы чек-ап. Нурымбет Сактаганов привел цифры для сравнения. Если в Корее такие услуги стоят 5–10 тысяч долларов, то в ВКО цена составляет около 500 долларов.

    Притоку туристов помогают и крупные имиджевые события. Среди них — AltaiFest и этнокультурный фестиваль «Шығыс Салбурыны–2025», который в этом году собрал 148 беркутчи из Казахстана, России, Китая, Испании, Венгрии, Монголии и Кыргызстана. Яркое шоу привлекло более 10 тысяч зрителей.

    Теги:
    Туризм ВКО Восточно-Казахстанская область Внутренний туризм Акимы
    Дамира Кеңесбай
    Автор
