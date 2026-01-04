Как восстановить режим сна после праздников

После новогодних праздников многие сталкиваются с разбитостью, дневной сонливостью и тревожным, поверхностным сном — даже если спали дольше обычного.

Как поясняет Марина Григолашвили, заведующая кафедрой неврологии, психиатрии и реабилитологии Карагандинского медицинского университета, проблема кроется не в количестве сна, а в нарушении его физиологических механизмов.

По словам специалиста, ключевую роль играет сбой биоритмов мозга, который возникает из-за поздних отходов ко сну и резкой смены привычного режима.

Почему усталость не проходит, даже если спали дольше

Марина Григолашвили отмечает: позднее засыпание нарушает циркадные ритмы и лишает организм привычных фаз восстановления. К этому добавляется и повышенная пищевая нагрузка — обилие жирной пищи, сладкого и алкоголя перегружает желудочно-кишечный тракт и печень.

Еще один фактор — эмоциональные перепады. После ярких впечатлений и ожидания праздника человек возвращается к рабочей рутине, испытывает тревогу из-за накопившихся дел и предстоящих задач. В совокупности это и формирует ощущение хронической усталости.

Сбитый режим — это не привычка

Как подчеркивает Марина Григолашвили, невролог-сомнолог, нарушение сна нельзя считать просто вредной привычкой. Речь идет о физиологическом сбое циркадных ритмов, прежде всего — выработки гормона сна мелатонина.

— Исправить такой сбой за одну ночь невозможно. Внутренним часам требуется время и последовательные действия: регулярность режима, соблюдение гигиены сна, ограничение гаджетов и корректировка образа жизни, — поясняет врач.

Фото: из личного архива Марины Григолашвили

Праздники и «социальный джетлаг»

Состояние после длительных выходных специалисты нередко называют «социальным джетлагом». Как объясняет Григолашвили, он напоминает смену часовых поясов, но возникает без перелетов — из-за поздних гуляний и резкой смены графика.

Симптомы типичны: дневная сонливость, упадок сил, «туман» в голове, раздражительность, перепады настроения, нарушения аппетита и пищеварения.

По словам эксперта, такой сбой небезопасен: он повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, способствует набору веса и развитию диабета, ослабляет иммунитет и увеличивает вероятность ошибок на работе и дорожно-транспортных происшествий.

Почему алкоголь и застолья портят сон

Марина Григолашвили объясняет: алкоголь действительно помогает быстрее уснуть, но делает сон поверхностным. Он подавляет фазу REM, усиливает сердцебиение, потливость и вызывает частые пробуждения во второй половине ночи.

Поздние застолья, в свою очередь, активируют работу ЖКТ и повышают температуру тела, нарушая естественные процессы подготовки организма ко сну. В результате мозг не получает полноценного отдыха.

Опасность «отсыпания» на выходных

Попытки компенсировать недосып длительным сном в выходные, по словам специалиста, чаще всего усугубляют ситуацию. Поздний подъем сдвигает выработку мелатонина, вечером снова не хочется спать — формируется замкнутый круг.

Это приводит к снижению концентрации и памяти, росту раздражительности, ослаблению иммунитета и снижению стрессоустойчивости.

Как вернуть режим без таблеток

Марина Григолашвили, президент Карагандинской областной Ассоциации неврологов, советует возвращать режим постепенно и без медикаментов:

ежедневно сдвигать время сна и подъема на 15–30 минут;

утром сразу включать яркий свет или открывать шторы для запуска кортизолового цикла;

вечером убирать яркое освещение и гаджеты, использовать теплый приглушенный свет и поддерживать прохладу в спальне;

не есть за три часа до сна и установить четкое время завтрака;

ограничить дневной сон 20 минутами;

тренировки планировать на первую половину дня, избегая поздних занятий.

Если заснуть не удается, врач рекомендует выйти в другую комнату, спокойно почитать при слабом свете и возвращаться в спальню только с появлением дремоты.

Фото: Freepik

Когда сон восстановится

Сроки восстановления индивидуальны и зависят от возраста, уровня стресса и исходного состояния сна. В среднем, по словам Григолашвили, при кратковременном сбое достаточно 3-5 дней.

Если режим был нарушен более чем на два часа, восстановление может занять 7–10 дней и дольше — особенно при хроническом стрессе, тревоге, употреблении алкоголя и ранее существовавшей бессоннице.

Главный совет на первые рабочие недели

Ключевой рекомендацией Марина Григолашвили называет фиксацию времени подъема.

— Сон запускается утром, а не вечером. Стабильный подъем синхронизирует утренний кортизол и вечерний мелатонин. Если вставать в одно и то же время, включая выходные, уже к четвертому дню появляется естественная вечерняя сонливость, снижается тревога и засыпание происходит без усилий, — подытожила специалист.

