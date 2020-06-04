Как восстанавливают пострадавшие от подтопления села в Мактааральском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В селах Фирдауси, Оргебас и Женис Жанажолского сельского округа Мактааральского района продолжаются работы по сносу разрушенных домов, пострадавших от подтопления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

К примеру, акимат Шардаринского района, закрепленный ответственным за населенный пункт Женис, занимается сносом поврежденных 66 жилых домов. В этих работах ежедневно задействовано 30 человек и 11 единиц спецтехники из Шардаринского района.

«На данные работы ежедневно привлекаются 30 человек из Шардаринского района. На сегодняшний день в общей сложности 410 человек и 11 единиц техники здесь трудятся круглосуточно. Работа в этом направлении продолжается по обращениям населения», - сказал заместитель акима Шардаринского района Бауыржан Шомпиев.

Также подобные мероприятия проводятся в селах Оргебас и Фирдауси. В настоящее время в селе Фирдауси от мусора очищены 14 улиц, в 200 домах ведутся работы по сносу. На сегодняшний день из данного населенного пункта вывезено более 200 тонн мусора. На эти работы было задействовано 130 человек и 11 единиц техники акимата Келесского района.

За населенный пункт Оргебас ответственными является Жетысайский район. На сегодня здесь насчитывается 189 домов, 162 строения непригодны для восстановления. Сейчас уже ведется работа по сносу 31 дома, а территории готовятся к закладке фундамента. Сейчас 169 человек заключили договоры для получения 8,5 млн тенге, для 164 человек деньги были перечислены. Работы по сносу и вывозу мусора осуществляют 4 экскаватора, 2 КамАЗа, 1 грузовик и бульдозер из Узбекистана и 30 военнослужащих.

В целом, численность работающих в селе составляет 205 человек. Из них 30 граждан Узбекистана, 5 - Жетысая, 20 - бригада из сельского округа А. Калыбекова, остальные 150 - местные жители.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.