Как в Казахстане будут бороться с инфляцией

По его словам, в Казахстане будут приняты меры по снижению инфляции до уровня 9–11%.

— Будут приняты меры для снижения инфляции до 9-11%. Акцент будет сделан на увеличение отечественного производства продовольственных товаров и насыщение внутреннего рынка, недопущение дисбалансов на товарных рынках, развитие инфраструктуры по эффективному хранению и транспортировке продукции, — отметил Серик Жумангарин на заседании Правительства.

Он также сообщил, что с текущего года перечень социально значимых продовольственных товаров расширен с 19 до 31 позиции.

Кроме того, влияние повышения тарифов на услуги субъектов естественных монополий на уровень инфляции будет ограничено с увязкой к целевым параметрам инфляции, подчеркнул заместитель Премьер-министра.

Ранее он заявил о том, что рост экономики Казахстана будет обеспечен на уровне не менее пяти процентов.