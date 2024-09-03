Как выставки KazAgro/KazFarm способствуют развитию аграрного сектора в Казахстане - интервью с директором ExpoGroup

С 22 по 24 октября в Астане будет проходить международная аграрная выставка KazAgro/KazFarm 2024. Ежегодно это мероприятие собирает тысячи специалистов в области сельского хозяйства, обеспечивает представителей казахстанского агробизнеса контактами и деловыми связями для успешного развития индустрии. Традиционно выставку организовывает компания «ExpoGroup», директором которой является Шолпан Кожабаева, имеющая 28 лет опыта в этой сфере. В интервью корреспонденту Kazinform она рассказала, как началась ее карьера в выставочном бизнесе, почему она выбрала аграрный сектор и какую роль играют выставки в развитии сельского хозяйства в Казахстане.

– Шолпан Нурулдаевна, на протяжении многих лет Вы являетесь бессменным организатором международных выставок KazAgro/KazFarm, и уже стали экспертом в этой области. Расскажите, как Вы пришли в выставочный бизнес и почему выбрали именно аграрный сектор?

– Впервые с выставками я столкнулась еще в школьные годы, когда заняла второе место на страновом конкурсе по рисованию «Творчество юных». Тогда победителей отправили в Москву и Санкт-Петербург, где нас расселили в гостинице ВДНХ. ВДНХ – это Выставка достижений народного хозяйства всего Советского Союза. И мое первое знакомство с выставками было именно в ВДНХ.

А вот мое первое участие в выставке было еще в студенческие годы. Я изучала немецкий язык на факультете международных отношений и волею судеб попала в Германию. Как и все студенты я хотела подзаработать, и во Франкфурте на выставке устроилась помощницей на стенде. Именно тогда я открыла для себя мир выставок и решила связать свое будущее с выставочной деятельностью.

Уже в Алматы в 1996 году вступила в ряды выставочной компании «Атакент». Там я получила колоссальный опыт, потому что буквально все выставки проходили через меня. Если не изменяет память более 200 выставок прошло с моим участием. Причем направления были разные – это сельское хозяйство, образование, мебель, автомобили, промышленность, строительство, страновые выставки и многое другое. В самом начале независимости Казахстана выставок было очень много. Потому что у нас все отрасли экономики нуждались в развитии. А выставка, как первый импульс, дает очень хорошие возможности для роста. Попробовав различные направления, я выбрала сельское хозяйство. Поскольку будто нутром чувствовала в этом направлении перспективу или необходимость. И может это громко прозвучит, но я – патриот своей страны и люблю отчизну. Я считаю, что Казахстан – это, в первую очередь, сельскохозяйственная страна. Поэтому сельскохозяйственным выставкам я посвятила уже 15 лет работы, если же говорить про выставочный бизнес в целом, то я в нем уже 28 лет.

Фото: Kazinform

– В чем главная миссия и задача выставок KazAgro/KazFarm?

– Наверное, наша главная миссия, как бы громко это не звучало – развивать сельское хозяйство Казахстана. Как мы как организаторы выставок способствуем этому?

Во-первых, мы стараемся привозить на выставки лучшие технологии, которые, по сути, являются инструментами работы для фермеров. Сегодня, используя прогрессивные технологии, фермеры могут значительно повысить свою производительность.

Во-вторых, на выставке мы уделяем огромное внимание сельскохозяйственной науке. Наука всегда является костяком развития любой отрасли. И наша наука не должна отставать от мировых тенденций, она должна развиваться. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем нашим ученым и тем, кто связан с наукой, посещать выставки. Ведь на наших выставках можно увидеть конечный результат зарубежной науки.

В-третьих, на выставках мы создаем условия, в которых фермерское сообщество может найти партнеров и укрепить связи. Выставки проходят три дня не просто так. Если в первый день люди осматривают экспозицию и знакомятся, то во второй день они уже договариваются, а на третий день могут подписать контракты. Таким образом, мы ежегодно вносим свой вклад в развитие сельского хозяйства Казахстана.

– Ежегодно в выставках участвуют иностранные предприятия, аграрии, эксперты. Расскажите, в чем сложность приглашения их к участию?

– Сегодня благодаря нашему многолетнему и кропотливому труду выставки KazAgro/KazFarm уже стали известным брендом и входят в мировой реестр выставок. В целом, у нас установлены контакты со всем миром, но мы продолжаем углублять сотрудничество. К примеру, в этом году на выставках впервые будет страна-партнер – Германия. Мы провели очень много переговоров и в конце концов достигли некого консенсуса. Мы гордимся этим достижением. И в этом году на выставках будут не только лучшие технологии Германии, экспозиция таже затронет национальную и культурные части. Такое в нашей стране пройдет впервые, я этому очень рада, поскольку мое сотрудничество с Германией идет на протяжении 28 лет.

Касательно приглашения компаний. За свой многолетний опыт я повидала много компаний в сельском хозяйстве. Даже была у истоков сегодняшних гигантов отрасли. У меня со всеми сложились достаточно крепкие и доверительные отношения. Поэтому как таковых сложностей в приглашении кого-либо нет. В целом, за годы работы я поняла, что в выставках участвуют компании, которые способны выдерживать конкуренцию. Если компания не может конкурировать, она просто уходит с рынка.

Фото из личного архива Шолпан Кожабаевой

– Выставка из года в год следит за трендами и появлением новых технологий. Расскажите о том, какие новые технологии были привезены в Казахстан?

– Отрасль сельского хозяйства никогда не стоит на месте. Каждая компания, которая работает на территории Казахстана ежегодно вводит какие-либо новые технологии или выпускает новые продукты. Поэтому компании и принимают участие в выставках, ведь это лучшее место для демонстрации инноваций. То есть новые технологии появляются постоянно, и каждый год мы видим их на выставках. К слову, мне как организатору выставок, очень приятно наблюдать за тем, как растут компании и как у них появляются более инновационные продукты.

– В этом году выставки KazAgro/KazFarm пройдут в Астане с 22 по 24 октября. Почему Вы проводите выставки именно в этот период? Оказывают ли госорганы какую-либо поддержку?

– Дата проведения выставок выбрана не случайно. Есть такое выражение: «цыплят по осени считают». И наша выставка как раз проходит в период окончания массовой уборки урожая. То есть, это итоговое событие для фермеров всего Казахстана.

Фото: ExpoGroup

Касательно поддержки государства, ExpoGroup это частная компания и никакой помощи от властей мы не получаем. Выставки не проводятся на государственные деньги. Но я сумела их довести до такого уровня, что они проводятся на постоянной основе. Можно даже сказать, что мы помогаем иногда государству. К примеру, в 2011 году был рекордный урожай зерна, который негде было хранить. Министерство сельского хозяйства обратилось к нам за помощью, и мы бросили клич по всему миру, искали полимерные рукава для хранения зерна. Хоть это и непостоянные зернохранилища, но мы нашли поставщиков и помогли фермерам сохранить урожай. Вот этим моментом я очень горжусь.

– Пандемия повлияла на многие секторы экономики. Расскажите, как это повлияло и на выставки KazAgro/KazFarm?

– Пандемия, в том числе негативно повлияла и на выставочный бизнес. Все масштабные мероприятия были под запретом. Некоторые мероприятия перешли в онлайн формат, но в выставочном бизнесе такое невозможно. Поскольку выставка подразумевает прямое общение, визуальный контакт с экспонатом, может даже тактильный. Поэтому в период пандемии мы просто не работали.

– В чем главное отличие выставок KazAgro/KazFarm?

– Наши выставки являются самыми масштабными и содержательными в Центральной Азии. Ежегодно мы создаем интереснейшую деловую программу, которая отвечает на актуальные запросы отрасли страны.

Также у нас есть четко разделение. KazAgro – это выставка по растениеводству, которая охватывает весь процесс от семян до готовой продукции. KazFarm – выставка по животноводству, охватывающая полный цикл от развития скота в фазе эмбриона до готовой продукции, например, стейков.

Еще одним из небольших преимуществ является название выставок KazAgro/KazFarm. Оно было выбрано неспроста, поскольку такое сочетание очень просто выговаривать иностранцам, и оно четко отражает направление выставок.

Я работаю в выставочном бизнесе уже 28 лет и хорошо знаю, как развивалось сельское хозяйство в Казахстане. Думаю, в этом есть заслуга и моих выставок, ведь они способствуют развитию отрасли. И я горжусь тем, что мой авторский проект приносит пользу народу страны.