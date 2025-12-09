РУ
    21:50, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как выполняется план по привлечению инвестиций в Кызылординской области

    План по привлечению инвестиций в Кызылординскую область перевыполнен. Об этом сообщил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев в программе «Уәде» на телеканале «Jibek Joly», передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Фото: Дияр Бексұлтанов

    — По итогам 2021 года в регион было привлечено 308 миллиардов тенге инвестиций, план был выполнен всего на 64%. Вообще, на этот год план был 676 миллиардов тенге. И все же, в этом году привлечено 720 миллиардов тенге. Считаю, что это очень хороший показатель. Мы усиливаем работу в этом направлении, — сказал Н.Налибаев.

    Аким также остановился на работе стекольного завода, запущенного осенью 2022 года.

    — При этом заводе реализуются и другие новые проекты. Строительство завода по выпуску стеклянных бутылок на 60 миллиардов тенге мы начнем в следующем году. Этот проект окажет влияние на развитие региона. Кроме того, компания, организовавшая работу стекольного завода, в предстоящие 2 года реализует новый проект на 27 миллиардов тенге, — сказал спикер.

    По его словам, всего при стекольном заводе планируется построить восемь предприятий.

    Ранее сообщалось о работе стекольного завода в Кызылорде.

