Как выполняется план по привлечению инвестиций в Кызылординской области

— По итогам 2021 года в регион было привлечено 308 миллиардов тенге инвестиций, план был выполнен всего на 64%. Вообще, на этот год план был 676 миллиардов тенге. И все же, в этом году привлечено 720 миллиардов тенге. Считаю, что это очень хороший показатель. Мы усиливаем работу в этом направлении, — сказал Н.Налибаев.

Аким также остановился на работе стекольного завода, запущенного осенью 2022 года.

— При этом заводе реализуются и другие новые проекты. Строительство завода по выпуску стеклянных бутылок на 60 миллиардов тенге мы начнем в следующем году. Этот проект окажет влияние на развитие региона. Кроме того, компания, организовавшая работу стекольного завода, в предстоящие 2 года реализует новый проект на 27 миллиардов тенге, — сказал спикер.

По его словам, всего при стекольном заводе планируется построить восемь предприятий.

Ранее сообщалось о работе стекольного завода в Кызылорде.



