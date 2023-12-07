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    13:56, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Как работает стекольный завод в Кызылординской области

    Нурлыбек Налибаев
    Фото: акимат Кызылординской области

    Стекольный завод в Кызылординской области, начавший работу в прошлом году, стабильно выпускает продукцию. Об этом сообщил глава Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, 70% выпускаемой продукции реализуется на внутренний рынок, 30% — экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. В целом мощность завода составляет 197 тысяч тонн. С момента запуска предприятие освоило 85% проектной мощности и произвело 167 тысяч тонн продукции.

    Как отметил Нурлыбек Налибаев, вокруг стекольного завода есть много возможностей для создания пояса малого и среднего бизнеса. При заводе будет создано восемь сопутствующих предприятий по производству различных стекольных изделий стоимостью более 130 млрд тенге.

    В частности, будет запущено производство 5 млн квадратных метро энергосберегающего стекла в год, начато строительство завода по производству стеклянных бутылок и зеркал. Общая стоимость этих проектов составляет 32,3 млрд тенге. Также будет запущен цех по выпуску извести и сухих строительных смесей на 1 млрд тенге.

    — В регионе в предстоящем году будет реализовано 10 проектов на сумму 27,1 млрд тенге, в результате будет создано 630 рабочих мест, — заключил спикер.

    Ранее сообщалось, что в Кызылординской области в ближайшие шесть лет будет реализовано 65 проектов.

    Теги:
    Регионы Казахстана Кызылординская область Акимат
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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