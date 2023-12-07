Как работает стекольный завод в Кызылординской области

Стекольный завод в Кызылординской области, начавший работу в прошлом году, стабильно выпускает продукцию. Об этом сообщил глава Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, 70% выпускаемой продукции реализуется на внутренний рынок, 30% — экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. В целом мощность завода составляет 197 тысяч тонн. С момента запуска предприятие освоило 85% проектной мощности и произвело 167 тысяч тонн продукции.

Как отметил Нурлыбек Налибаев, вокруг стекольного завода есть много возможностей для создания пояса малого и среднего бизнеса. При заводе будет создано восемь сопутствующих предприятий по производству различных стекольных изделий стоимостью более 130 млрд тенге.

В частности, будет запущено производство 5 млн квадратных метро энергосберегающего стекла в год, начато строительство завода по производству стеклянных бутылок и зеркал. Общая стоимость этих проектов составляет 32,3 млрд тенге. Также будет запущен цех по выпуску извести и сухих строительных смесей на 1 млрд тенге.

— В регионе в предстоящем году будет реализовано 10 проектов на сумму 27,1 млрд тенге, в результате будет создано 630 рабочих мест, — заключил спикер.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области в ближайшие шесть лет будет реализовано 65 проектов.