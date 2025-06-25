Как выглядел мавзолей Ясави в середине 20-го века

По словам специалистов, фотографии являются исключительно ценным историческим источником, позволяющим по-новому взглянуть на состояние памятника в разные периоды XX века.

Профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи, доктор исторических наук Мухтар Кожа отметил, что на ряде снимков отражены и события, относящиеся к довоенному периоду, в частности, к 1937–1941 годам.

Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави, памятник архитектуры времени Тамерлана. город Туркестан. 24 февраля 1941 года. Фото: КазТАГ

— Эти снимки можно смело назвать подлинными историческими документами, — считает ученый. — Так, на некоторых кадрах отчетливо видно, что вокруг мавзолея существовали два ряда оборонительных сооружений — стены или валы. Также можно различить остатки этих укреплений. Кроме того, за мечетью видны четыре массивные опоры. Во время последующих реставраций одна из них была демонтирована, и до наших дней сохранились только три.

По словам профессора, в реставрационных работах принимали участие не только отечественные, но и зарубежные специалисты, в числе которых были и женщины-мастера.

Это подчеркивает международный характер усилий по сохранению культурного наследия.

Реставрация одной из участков Юго-Восточной грани Туркестанской мечети Ходжа Ахмеда Ясави. 1956 год. Фото: Будневич, Сальников

На фотографиях ясно видно, как ремесленники вручную укладывают кирпичи, а женщины участвуют в замешивании строительной глины — важнейшего материала для древнего зодчества.

Один из снимков, сделанный в 1956 году и запечатлевший фасад мавзолея, оказался с технической ошибкой: фотопленка была напечатана в зеркальном отражении.

— На этом фото изображение мавзолея будто отражается в зеркале. Например, в нижней части снимка опора должна находиться с одной стороны, но из-за перевернутого отпечатка создается впечатление, что она расположена с обеих сторон, — поясняет Мухтар Кожа.

Фото: из личного архива историка

Фотографии также подробно отражают порядок размещения строительных материалов и технологию проведения реставрационных работ, используемую в те годы.

По словам ученого, при проведении реставрации использовалась тяжелая техника — в частности, трактора для снятия верхнего слоя почвы, глубиной до двух метров.

При этом в земле находились ценные археологические артефакты, которые, вероятно, были утеряны или повреждены в ходе работ.

— Архивные изображения, демонстрирующие методы реставрации и строительные технологии середины XX века, представляют собой неоценимую ценность. Эти материалы из архива агентства Kazinform внесут большой вклад в изучение культурного и исторического наследия нашей страны. Фотографии являются уникальными доказательствами для историков, архитекторов и исследователей, — подчеркнул профессор.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави во время реставрации юго-западной части. 26 октября 1956 года. Фото: Будневич И., Сальников Ф.

Председатель совета старейшин Туркестанской области, почётный гражданин города Жарылкасын Азретбергенов, также стал свидетелем событий 1956 года и поделился своими воспоминаниями.

— В те годы я учился в педагогическом училище. Мы часто проходили мимо мавзолея. Там шли реставрационные работы, которыми занимались мастера разных национальностей. Мы своими глазами видели, как выносили камни и землю, как шла серьёзная подготовка. В то время мавзолей посещало совсем немного людей, — вспоминает аксакал.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, построенный в конце XIV столетия. г. Туркестан. 1947 год. Фотохроника КазТАГ

Отметим, что ранее агентство Kazinform уже публиковало редкие архивные фото, в частности, уникальные кадры катка «Медеу», приуроченные к 105-летнему юбилею агентства.