Как в Конаеве усиливают экономику, туризм и жилищное строительство

По словам акима, после получения статуса областного центра в городе наблюдаются положительные социально-демографические изменения. Рост населения требует расширения жилищного фонда, и эту работу область ведет системно.

— Есть вопрос нехватки жилья. Мы привлекаем частных застройщиков, есть даже у нас сейчас иностранцы, которые изъявили желание строить жилье на территории города Конаев. Также мы занимаемся выкупом жилья для нуждающихся. Потом мы запустили свою региональную программу «Алатау», которая направлена для удовлетворения нужд молодых специалистов, выдающихся спортсменов и людей культуры. Все они успешно работают, — сообщил он.

Аким подчеркнул, что развитие инфраструктуры способствует росту туристического потенциала, что соответствует курсу государства на поддержку креативной индустрии, культуры и массового отдыха.

По его словам, второй год подряд в Конаеве еженедельно в туристический сезон проходят крупные концерты, привлекающие значительный поток гостей.

— Там порядка 30 тысяч человек ежедневно, именно в выходные дни. Это дополнительный приток средств, дополнительные доходы для работающего населения. И это дает возможность раскрываться местным предпринимателям, микро, малому бизнесу, — отметил Марат Султангазиев.

Существенные изменения происходят и в реальном секторе экономики. Город создает новые производства, что поддерживает задачи по развитию несырьевого экспорта и перерабатывающей промышленности.

— Мы недавно запустили зерновой терминал с глубокой переработкой зерна, и дальше оно экспортируется в Китайскую Народную Республику, — сообщил аким.

Ранее мы писали, что с начала этого года в Алматинской области ввели в эксплуатацию 948 тыс. кв. м. жилья. Это на 21% больше по сравнению с прошлым годом.