Более 1000 семей получили жилье в Алматинской области
С начала этого года в Алматинской области ввели в эксплуатацию 948 тыс. кв. м. жилья. Это на 21% больше по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В этом году 1 700 семьям из социально уязвимых слоев населения будут предоставлены дома. Также в рамках госпрограммы ведется работа по строительству и приобретению новых домов государством в селах отдаленных Балхашского, Енбекшиказахского, Райымбекского, Кегенского и Уйгурского районов, — сообщил аким региона Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК в Астане.
Также на региональную ипотечную программу «Алатау» для госслужащих, работников бюджетных организаций и представителей спортивной отрасли предусмотрели 3,1 млрд тенге.
По словам акима, это позволит обеспечить жильем более 120 граждан.
