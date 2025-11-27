РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:16, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 1000 семей получили жилье в Алматинской области

    С начала этого года в Алматинской области ввели в эксплуатацию 948 тыс. кв. м. жилья. Это на 21% больше по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    жилье
    Фото: Kazinform

    — В этом году 1 700 семьям из социально уязвимых слоев населения будут предоставлены дома. Также в рамках госпрограммы ведется работа по строительству и приобретению новых домов государством в селах отдаленных Балхашского, Енбекшиказахского, Райымбекского, Кегенского и Уйгурского районов, — сообщил аким региона Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК в Астане.

    Также на региональную ипотечную программу «Алатау» для госслужащих, работников бюджетных организаций и представителей спортивной отрасли предусмотрели 3,1 млрд тенге.

    Фото: СЦК

    По словам акима, это позволит обеспечить жильем более 120 граждан.

    Ранее мы писали, что количество трехсменных школ сократилось вдвое в Алматинской области. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Жилье Алматинская область
    Дамира Кеңесбай
    Автор
