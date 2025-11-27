Более 1000 семей получили жилье в Алматинской области

— В этом году 1 700 семьям из социально уязвимых слоев населения будут предоставлены дома. Также в рамках госпрограммы ведется работа по строительству и приобретению новых домов государством в селах отдаленных Балхашского, Енбекшиказахского, Райымбекского, Кегенского и Уйгурского районов, — сообщил аким региона Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК в Астане.

Также на региональную ипотечную программу «Алатау» для госслужащих, работников бюджетных организаций и представителей спортивной отрасли предусмотрели 3,1 млрд тенге.

Фото: СЦК

По словам акима, это позволит обеспечить жильем более 120 граждан.

Ранее мы писали, что количество трехсменных школ сократилось вдвое в Алматинской области.