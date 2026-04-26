Как в Казахстане обучают ИИ: школы, гранты и олимпиады

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, соревнование состоится в столице с 2 по 8 августа 2026 года. В нем примут участие более 400 претендентов со всех уголков мира, которые будут бороться за победу.

— Международная олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI) — одна из самых престижных мировых олимпиад в области искусственного интеллекта для школьников. Это ключевая площадка, объединяющая сильнейших участников из десятков стран, а также отбирающая, выявляющая и развивающая таланты в сфере искусственного интеллекта. Финал IOAI 2026 года пройдет в Астане с 2 по 8 августа. Ожидается участие более 100 делегаций и более 400 участников из разных стран мира, — говорится в официальном ответе министерства на запрос редакции Kazinform.

Организатором проекта выступит Федерация спортивного программирования. Проведение IOAI — это не только международное мероприятие высокого уровня, но и важный стратегический инструмент развития. Участие в подобных соревнованиях открывает молодым талантам прямой выход на глобальный рынок. Лучшие участники привлекают внимание крупных технологических компаний, и не исключено, что они получат приглашения. В таком случае казахстанские специалисты смогут войти в состав ведущих мировых команд в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, подобные мероприятия способствуют привлечению в страну международных партнерств, университетов и инвестиций в технологический сектор.

Вместе с тем проведение олимпиад мирового уровня усиливает внутреннюю конкуренцию. Это, в свою очередь, способствует повышению качества подготовки кадров и формированию устойчивого имиджа Казахстана как регионального технологического хаба.

Программы для школьников

Безусловно, IOAI является значимым международным конкурсом. Однако очевидно, что участие в нем доступно не каждому школьнику. В олимпиаде выступают только лучшие из лучших, прошедшие национальный отбор. Тем не менее в условиях глобальной цифровизации важно, чтобы не только участники международных олимпиад, но и другие школьники, а также широкая аудитория обладали базовой грамотностью в сфере искусственного интеллекта. Этот вопрос также находится в центре внимания специалистов.

Так, в различных регионах страны планируется открыть множество центров TUMO. В таких учреждениях подростки в возрасте от 12 до 18 лет смогут получать бесплатное образование. При этом не требуется сдавать экзамены или проходить какие-либо отборы. Достаточно лишь интереса и стремления к изучению искусственного интеллекта.

— В целом программами развития цифровых и ИИ-навыков будет охвачено не менее 450 тысяч учащихся и преподавателей на всех уровнях системы образования, — говорится в официальном ответе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Развитием знаний и навыков детей и подростков также активно занимаются специалисты Министерства просвещения Республики Казахстан. В частности, совместно с Массачусетским технологическим институтом в систему среднего образования внедряется программа Day of AI Qazaqstan.

По информации Министерства просвещения, данная программа необходима каждому школьнику, поскольку формирует понимание принципов работы искусственного интеллекта, его возможностей, а также связанных с ним рисков и ответственности.

Кроме того, она способствует освоению таких базовых предметов, как математика, физика, химия, биология, естествознание и информатика. Программа помогает создавать необходимые схемы, изображения и формы при решении задач и выполнении сложных заданий, а также способствует проведению уроков с учетом особенностей восприятия учащихся.

— Реализация программы будет осуществляться в два этапа. Первый этап направлен на формирование основ грамотности в области искусственного интеллекта среди учащихся и учителей. Содержание обучения включает базовые понятия искусственного интеллекта, примеры его применения и вопросы этики. Подготовка педагогов проводится по каскадной модели. В этом процессе команда Day of AI обучает учителей-лидеров, которые впоследствии получают сертификаты от MIT и передают полученные знания своим коллегам. Для адаптации учебных ресурсов к казахстанским условиям и широкого внедрения программы сформирована локальная команда из специалистов Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина и других экспертов, — говорится в заявлении Министерства просвещения.

На втором этапе будет запущена программа для всех классов. Она будет состоять из 8-10 занятий. Полное внедрение данного курса в учебный процесс планируется завершить до августа 2028 года.

Общедоступные проекты

Обучение молодежи основам искусственного интеллекта и подготовка IT-специалистов предусмотрены не только в стенах школы, но и в учреждениях вне системы среднего образования.

Одним из таких проектов является программа Tech Orda, реализуемая на базе международного технологического парка Astana Hub. В рамках программы предусмотрены гранты: 500 тысяч тенге для обучающихся в офлайн-формате и 400 тысяч тенге для тех, кто проходит обучение онлайн. Принять участие могут граждане старше 18 лет (до 45 лет).

— В рамках программы Tech Orda образование получили около 10 тысяч студентов. В 2025 году поступило более 15 тысяч заявок, и по итогам отбора к обучению приступили более 2 600 участников, — говорится в сообщении Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Кроме того, в стране действует школа искусственного интеллекта Tomorrow School. В настоящее время в нем обучаются около 400 студентов из Казахстана, США, России, Узбекистана и Азербайджана.

— Продолжительность обучения в Tomorrow School составляет 18 месяцев. Студенты разрабатывают более 50 проектов и осваивают до 20 языков программирования, — говорится в официальном ответе министерства.

Помимо этого, международный технологический парк Astana Hub оказывает поддержку гражданам, имеющим проекты и стартапы в сфере IT. В этих целях реализуются акселерационные и инкубационные программы, такие как Silkway Accelerator, Hero Training и Startup Garage.

В целом в Казахстане созданы благоприятные условия для детей, подростков и молодежи, обладающих способностями и интересом к сфере искусственного интеллекта. Для тех, кто стремится развивать свои знания и таланты, открыты широкие возможности и перспективы. Поэтому есть основания полагать, что у страны хорошие перспективы в этой сфере.

