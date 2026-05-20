Как в Казахстане будут регулировать работу аэротакси

В Казахстане началась работа по внесению изменений и дополнений в законодательство для регулирования деятельности аэротакси, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проектный менеджер компании Alatau Advanced Air Group (AAAG) Данияр Утеулин сообщил, что первый пакет поправок уже подготовлен и направлен на рассмотрение Правительства.

— С другой стороны, в Конституционном законе о специальном режиме города Алатау уже закреплено понятие «передовая воздушная мобильность». Это стало первым шагом к развитию на территории Алатау как пассажирских, так и грузовых авиаперевозок нового формата, — отметил он.

По словам Данияра Утеулина, предлагаемые изменения основаны на международном опыте стран, где технологии воздушной мобильности уже активно развиваются — США, Китая, Южной Кореи и государств Ближнего Востока.

В законодательство планируется ввести новые понятия — eVTOL (электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки) и «вертипорт» — специальная площадка для таких аппаратов. Именно эти термины должны стать основой будущих стандартов и правил для нового вида транспорта.

Контроль за безопасностью и эксплуатацией аэротакси будут осуществлять Министерство транспорта, Авиационная администрация Казахстана, «КазАэроНавигация», а также органы управления воздушным движением при Министерстве обороны. Кроме того, в проект вовлечен ряд государственных структур, отвечающих за строительство, энергетику и чрезвычайные ситуации.

— Это достаточно широкая тема, которая предполагает большой объем совместной работы с государственными органами, — подчеркнул он.

Спикер также рассказал, что для нового вида транспорта предусмотрят отдельные эшелоны полетов. По аналогии с Китаем, низкий воздушный уровень — до 100–150 метров — будет использоваться для отдельных видов летающего транспорта, тогда как аэротакси смогут подниматься выше, максимально — до 1000 метров.

Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности полетов в городской среде — среди высотных зданий и деревьев. По словам представителя компании, сейчас совместно с авиационными властями разрабатываются специальные маршруты, которые обеспечат безопасность как жителей города, так и пассажиров. Этот процесс требует времени и будет реализовываться поэтапно.

Также Данияр Утеулин сообщил, что ведутся переговоры с акиматом Алматы о строительстве новых вертипортов. Предполагается, что аэротакси смогут выполнять рейсы между международным аэропортом мегаполиса, деловым центром города и туристическими локациями — Медеу и другими объектами Алматинской области.

По предварительным прогнозам, аэротакси могут запустить в эксплуатацию к концу 2028 года или началу 2029 года.

Отметим, что 19 мая в Казахстане официально стартовали испытания нового вида транспорта — аэротакси. Первый демонстрационный полет прошел в Алатау на территории первого в стране вертипорта. В будущем здесь планируется создание UAM Center Eurasia.

