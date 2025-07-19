Как в Карагандинской области контролируют безопасность мяса

Скот отслеживают с момента рождения, фиксируют перемещения, проводят обязательную вакцинацию и при необходимости — убой под наблюдением ветеринарной службы. Такой подход позволяет минимизировать риски и гарантировать, что на прилавки не попадёт мясо с нарушениями.

Фото: Территориальная инспекция ветконтроля и надзора по Карагандинской области

С 2025 года в Казахстане в информационную систему «Идентификация сельскохозяйственных животных» (ИСЖ) был интегрирован модуль «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Это цифровой инструмент, который автоматизирует предубойный осмотр, оформление документов, экспертизу мяса и дальнейшее направление продукции в продажу. Цель — обеспечить полную прослеживаемость: от фермы до потребителя.

— После рождения животного владелец обязан в течение семи дней зарегистрировать его. Ветеринарный врач вводит данные в систему, присваивает телёнку или жеребёнку бирку или чип с идентификационным номером. Через этот номер можно отследить пол, породу, место рождения, все вакцинации, — пояснил руководитель территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора по Карагандинской области Ержан Бекетбаев.

Фото: Территориальная инспекция ветконтроля и надзора по Карагандинской области

Фото: Территориальная инспекция ветконтроля и надзора по Карагандинской области

По словам специалиста, сегодня в регионе фиксируют не только вакцинации, но и передвижения животных. ИСЖ позволяет видеть, сколько голов скота содержится в каждом хозяйстве и где именно оно расположено. Это особенно важно в случае вспышек заболеваний — можно быстро определить источник и локализовать проблему.

— Мы прививаем животных от 13 различных инфекций. Некоторые препараты требуют выдержки, в течение которой мясо животного нельзя употреблять. Если у животного выявляют болезнь, оно не допускается к реализации — мясо либо утилизируют, либо отправляют на переработку. Всё это делается для исключения риска заражения человека, — подчёркивает Бекетбаев.

Система контроля работает и при купле-продаже скота. Через мобильное приложение torttulik.kz можно подать заявку на продажу животного. Перед этим ветврач проверяет состояние здоровья скота и наличие всех необходимых прививок. Это не только защищает потребителя, но и помогает выявлять случаи скотокрадства. В регионе действует меморандум о сотрудничестве между ветеринарной инспекцией и правоохранительными органами.

Кроме того, ветеринарная инспекция оформляет ветеринарно-санитарные заключения, выдаёт регистрационные номера объектам, оформляет экспортные сертификаты. По данным ведомства, в регионе содержится более 480 тысяч голов крупного рогатого скота и 800 тысяч мелкого рогатого.

Фото: Территориальная инспекция ветконтроля и надзора по Карагандинской области

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РК предлагает ужесточить наказание вплоть до уголовной ответственности за продажу продукции животного происхождения без ветеринарных документов. Об этом заявил министр Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.