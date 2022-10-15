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Как в Аулиекольском районе восстанавливают леса и строят дома для погорельцев
15 Октября 2022, 02:14

Как в Аулиекольском районе восстанавливают леса и строят дома для погорельцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ход восстановления лесного массива, пострадавшего при крупных пожарах в сентябре в Аулиекольском районе, проинспектировал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня начаты восстановительные работы, в этом году посадку планируется осуществить вдоль дороги Аулиеколь - Костанай.

На работах по отводу и таксации лесосек задействовано около 100 человек. Для лесохозяйственных работ задействовано 7 бригад (63 человека, 21 трактор) по валке, трелевке и раскряжевке леса.

На этой недели планируется посадка березы, на следующей неделе начнется посадка сосны»,- сообщил в Instagram глава региона.


Местными властями также планируется закуп обмундирования для работников лесной охраны - более 700 штук. Кроме этого, по информации областного акима, уже с 1 ноября будет повышена заработная плата сотрудникам лесных хозяйств.

Осмотрел Архимед Мухамбетов и строительство жилых домов для погорельцев.

«В 91 доме перекрыта кровля и во всех домах проведено отопление, штукатурные работы завершены. К 25 октября планируется полностью завершить и начнется заселение в дома»,- подытожил аким.

Ранее глава региона уже анонсировал завершение в ближайшее время строительства домов, а также была продемонстрирована внутренняя отделка уже готовых домов


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