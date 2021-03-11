Как в Алматы решили проблемы с лекарствами за год пандемии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Год назад в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса. В связи с этим, в стране возникли перебои на рынке лекарств, появился ажиотажный спрос населения на самые необходимые медицинские препараты. На самом пике пандемии с прилавок аптек исчезли некоторые медпрепараты. Как в период пандемии развивалась ситуация на лекарственном рынке Алматы, рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

На пике коронавирусной инфекции, который пришелся на лето 2020 года, по всей стране, в том числе и в Алматы, возник небывалый спрос на лекарства. Во многих центральных аптеках были огромные очереди. Многие не ожидали, что будет такой всплеск и увеличится распространение коронавируса. Это породило ажиотаж, люди начали пачками покупать самые необходимые лекарства. В списке - жаропонижающие антибиотики, антикоагулянты и другие.

В это время по поручению акима города Алматы был создан стабилизационный фонд по обеспечению мегаполиса лекарствами. Разбили его на две части, 5 миллиардов распределили на аптечную сеть, 5 миллиардов - на стационары и поликлиники.

Кроме того, в городе начали проводить еженедельный мониторинг достаточности лекарственных средств и изделий медицинского назначения в стационарах, поликлиниках и аптеках. По городу Алматы на сегодня работает единая система, по которой 325 аптек находятся на мониторинге.

Однако в последние месяцы в аптеках мегаполиса наблюдается дефицит целого ряда лекарств, которые применяются при заболеваниях сердца, сосудов и воспалениях дыхательных путей.

Как сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы, никаких указаний о снятии с продаж лекарственных средств не было и быть не может.

«Аптеки являются независимыми субъектами бизнеса. Более того, акиматом города принимаются все необходимые меры по насыщению полок аптек социально значимыми лекарственными средствами и изделиями медназначения», - сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Еркебулан Оразалин.

По информации управления, на сегодня востребованные в лечении коронавирусной инфекции препараты имеются во всех аптеках города. Обеспеченность составляет порядка 90%, на складах аптек насчитывается более 1,1 млн востребованных препаратов.

За счет профинансированных средств фармацевтическими компаниями было закуплено и поставлено в город более 40 млн лекарственных средств по 68 наименованиям лекарств и медицинских изделий. Сформирован и поддерживается минимальный неснижаемый запас, который составляет 40% от объема трехмесячных поставок, что составляет более 8 млн лекарств, фактический остаток лекарственных средств на складах составляет более 20 млн единиц.

Таким образом, лекарства из стабилизационного фонда продолжают поставляться в аптеки города на постоянной основе.

Вместе с тем, в списке лекарственных средств стабфонда имеется около 8 наименований препаратов, предназначенных для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе (Аспирин Кардио, Тромбо АСС, Тромбопол и Ацетилсалициловая кислота). На складах имеются 92 840 упаковок кардиомагнила по 150 мг и 75 мг.

Для решения вопроса реализации данной продукции в аптеках города в настоящее время фармацевтическими компаниями с производителями ведутся переговоры о снижении отпускной цены.

В наличии у поставщиков и в аптеках города имеются лекарства с аналогичным международному непатентованному наименованию, как и кардиомагнил, которые выпускаются и продаются в аптеках города Алматы - Тромбопол НЕО, Асс тромбин, Тромбо АСС 100 мл. Как отметили в акимате, обеспеченность аптек города медицинскими масками сегодня составляет 100%. В Алматы действуют 6 крупных отечественных компаний, чья совокупная производственная мощность составляет более 1 млн масок в день. Кроме того, есть 15 поставщиков, у которых имеются в наличии более 26 млн масок. В наличии на складах 460 тысяч термометров.

С начала нового года в целом повышенного спроса на лекарства, а также на медицинские маски в Алматы не наблюдается.

Вместе с тем, по данным фармассоциации, в связи с введением в стране предельных цен на ряд антиковидных препаратов, продолжается переоценка лекарственных средств аптеками, что может вызвать их временное отсутствие на прилавках.

Председатель правления «Almaty Finance» Тимур Хаиров рассказал, при каких условиях в аптеки будут направлены лекарства из стабфонда Алматы.

«Сегодня мы наблюдаем за остатками средств именно по международным непатентованным наименованиям в аптеках города. Если именно в наличии в аптеках города не будет той же самой «Ацетилсалициловой кислоты», то в этом случае акиматом города с учетом стабилизационного фонда будут приняты меры, чтобы лекарственные средства из стабилизационного фонда были направлены в аптеки города. Если в аптеках города не хватает каких-то аналогов «Ацетилсалициловой кислоты», то тогда мы уже будем использовать средства и возможности стабилизационного фонда», - отметил он.

Между тем, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что необходимо развивать собственное производство. Для этого на территории СЭЗ «ПИТ» создан фармацевтический кластер, основной акцент будет сделан на локализацию производства лекарственных средств, медицинских изделий и техники первой необходимости, входящих в состав гарантированного объема медицинской помощи.

На сегодняшний день представители фармкластера начали строительство фармакологических заводов. К примеру, ТОО «VivaPharm» приступило к реализации производственного комплекса по выпуску жидких, мягких и твердых лекарственных форм. Объем инвестиций - 4,6 млрд тенге. Также ТОО «DolcePharm» строит завод по выпуску средств индивидуальной защиты. Объем инвестиций - 19,5 млрд тенге. При этом еще 3 инвестора начали реализацию проектов по выпуску лекарственных препаратов, таких как: ТОО «Альфа Мет», ТОО «Био Евразия» и ТОО «ADS Industries». В том числе будет построен промышленный парк фарминдустрии для субъектов микро и малого бизнеса. Общий объем инвестиций составляет 18 млрд тенге. Созданный механизм оснащения лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты позволит не зависеть от импорта и снизит вероятность нехватки лекарств не только в лечении COVID-19, но и других заболеваний.