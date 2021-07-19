Как в Алматы будут работать ТРЦ, рынки, кафе и автобусы в Курбан айт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как в Алматы будут работать ТРЦ, рынки, кафе и автобусы 20 июля в праздничный день Курбан айт, рассказали в акимате и департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата города, общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города сообщили, что ТРЦ, рынки, кафе, а также другие объекты предпринимательства будут работать согласно постановлению .

Согласно постановлению, объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторан, кафе и кофейни, которые участвуют в Ashyq, работают с 7:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50%. Это касается и «желтой», и «красной» зон.

Такой же график установлен и для летних площадок, для банкетных залов, а для фуд-кортов - с 10:00 до 22:00 часов при заполняемости до 20%.

Открытые рынки работают без ограничений, а крытые непродуктовые рынки открыты с 10 до 20 часов.

ТРЦ и торговые дома, торговые сети работают до 17 часов. Фуд-корты работают только через Ashyq с 10 до 22 при заполняемости 20%, но не более 30 мест.

Полный список можно посмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Алматы все мероприятия по празднованию Курбан айта пройдут в онлайн-формате.