РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:24, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Как в Алматы будут работать ТРЦ, рынки, кафе и автобусы в Курбан айт

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как в Алматы будут работать ТРЦ, рынки, кафе и автобусы 20 июля в праздничный день Курбан айт, рассказали в акимате и департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата города, общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города сообщили, что ТРЦ, рынки, кафе, а также другие объекты предпринимательства будут работать согласно постановлению .

    Согласно постановлению, объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторан, кафе и кофейни, которые участвуют в Ashyq, работают с 7:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50%. Это касается и «желтой», и «красной» зон.

    Такой же график установлен и для летних площадок, для банкетных залов, а для фуд-кортов - с 10:00 до 22:00 часов при заполняемости до 20%.

    Открытые рынки работают без ограничений, а крытые непродуктовые рынки открыты с 10 до 20 часов.

    ТРЦ и торговые дома, торговые сети работают до 17 часов. Фуд-корты работают только через Ashyq с 10 до 22 при заполняемости 20%, но не более 30 мест.

    Полный список можно посмотреть по ссылке.

    Ранее сообщалось, что в Алматы все мероприятия по празднованию Курбан айта пройдут в онлайн-формате.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Бизнес Главная Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!