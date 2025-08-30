Как в Актобе мониторят криминальную обстановку

Центр оперативного управления при городском управлении полиции расположен во внутреннем дворе полицейского отдела. Войти в здание могут исключительно сотрудники, работающие непосредственно в этом центре, и только после прохождения процедуры сканирования лица.

Внутри центра отдельно функционирует служба «102», а в просторном общем зале размещаются специалисты, наблюдающие за работой более 9 тысяч камер по всему городу. На огромных экранах транслируются фотографии лиц, находящихся в розыске на территории страны, а также видеозаписи с камер, установленных на основных и второстепенных улицах Актобе.

Благодаря такому оснащению, сотрудники центра могут в реальном времени наблюдать за жизнью города, своевременно фиксировать правонарушения, передавать информацию дежурным патрулям и предотвращать преступления.

— Актобе условно разделён на четыре сектора: районы Алматы и Астана, а также участки, закреплённые за 1-м и 2-м городскими отделами полиции. Все поступающие в центр сообщения фиксируются оператором и направляются в дежурную часть соответствующего участка. Если речь идёт о преступлении, группа оперативного реагирования прибывает на место в течение семи минут. На вызов направляется ближайший патруль. При подтверждении преступления на место выезжает оперативно-следственная группа. Она проводит осмотр, составляет протокол и регистрирует дело в Едином реестре досудебных расследований. В среднем в день в центр поступает от 700 до 800 сообщений, и более чем по 300 из них на место выезжают оперативные группы, — рассказал начальник Центра оперативного управления управления полиции города Актобе Ерсаин Абилгазиев.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Каждый инспектор, работающий в центре видеонаблюдения, выполняет чётко определённые обязанности. С помощью камер и компьютеров в первой линии ведётся постоянный мониторинг, в том числе фиксируются случаи краж велосипедов и автомобилей. Инспекторы не дожидаются поступления сигнала — они в режиме реального времени просматривают видеозаписи. При выявлении правонарушений передают информацию вместе с видеодоказательствами в соответствующий отдел полиции.

Дальнейшая задача — установить личность нарушителя и привлечь его к ответственности в рамках закона.

— Раньше у нас было всего 208 камер, сегодня — более 9 тысяч. К системе подключены камеры, установленные в школах и колледжах. Более 100 из них — интеллектуальные. Это означает, что если разыскиваемый человек заходит, к примеру, в торговый центр, система мгновенно подаёт сигнал. Мы направляем оперативную группу, которая выясняет: это уклоняющийся от уплаты алиментов, подозреваемый в розыске или преступник? После подтверждения личности человек передаётся в территориальный отдел полиции, — сказал Ерсаин Абилгазиев.

За соблюдением правил дорожного движения следят порядка 200 камер. Особенно активно работают 100 камер, размещённых на перекрёстках, из которых 66 оснащены системой аналитики. Они автоматически распознают номерные знаки автомобилей, а также считают количество транспортных средств, проехавших по дороге в течение часа.

Кроме того, к центру подключены камеры, установленные в Каргалинском, Темирском, Кандыагашском, Хромтауском, Шалкарском и Мартукском районах. Однако фиксацией нарушений в этих районах и мерами реагирования занимаются местные центры.

— Камеры, установленные на окраинах города, также доступны для просмотра. Их активно используют при расследовании случаев угона автомобилей. Достаточно точно определить номер и марку машины — и при загрузке данных в систему становится видно, в какое время и по какой улице она проезжала, — добавил руководитель Центра оперативного управления.

Один инспектор должен следить за 45 камерами

В Актобе установлены системы видеонаблюдения «КАСКАД» и «Рубеж», которые позволяют автоматизировано контролировать безопасность дорожного движения.

Кроме того, новые камеры, установленные в последнее время, обладают расширенными техническими возможностями. Они чётко фиксируют лица людей и позволяют приближать изображение на расстояние до 500 метров.

— Камеры, обслуживаемые АО «Казахтелеком», также уже подключены к нашему центру. В ближайшее время планируется интеграция оборудования и других сервисных компаний. На сегодняшний день в городе насчитывается порядка 57 тысяч камер. В перспективе планируется подключить к центру около половины из них. Управление цифровизации Актюбинской области активно работает в этом направлении. Это приносит огромную пользу — значительно упрощается раскрытие квартирных и велосипедных краж. Сейчас, чтобы выяснить, кто заходил в подъезд, необходимо направлять официальный запрос и только после получения разрешения получить доступ к видеозаписи. После подключения к центру это можно будет сделать всего за одну минуту, — отметил руководитель Центра оперативного управления полиции города Актобе Ерсайын Абилгазиев.

Согласно внутренним регламентам, один инспектор Центра обязан одновременно отслеживать изображение с 45 камер.

В настоящий момент Центр в Актобе продолжает работать с нагрузкой, рассчитанной ещё по нормативам 2006 года. Здесь трудятся всего 15 операторов, которые работают по графику: сутки через двое.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

В дневные смены в работу дополнительно вовлекаются сотрудники полиции, а также специалисты Ситуационного центра при акимате области.

— В будущем будет установлено больше камер с аналитическими возможностями. Это даст возможность эффективно проводить розыскные мероприятия, выявлять, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, и в целом точнее определять действия людей. В том числе, если кто-либо попытается войти в школу с оружием, система моментально зафиксирует это и передаст сигнал. В настоящее время к центру подключены камеры 141 школы, включая не только городские, но и расположенные в сельских округах и районах. Был случай, когда сигнал сработал даже на макет, использовавшийся на занятиях по начальной военной подготовке, — поделился руководитель Центра.

На данный момент остаётся проблемной зона наблюдения за территориями садоводческих товариществ — дачных кооперативов.

Развлекательные заведения, ночные клубы и рестораны пока не согласились на интеграцию своих камер в общую систему. Причина в том, что затраты на установку и обслуживание камер ложатся полностью на самих предпринимателей.

— Тем не менее, в районах с повышенным уровнем преступности — например, возле некоторых кафе и ночных клубов — установлены камеры, подключённые к нашему центру. Это позволяет нам, пусть частично, но всё же контролировать ситуацию, — пояснил Абилгазиев.

Несмотря на то, что общий контроль за видеонаблюдением в городе возложен на Центр, обязанности по обслуживанию, чистке и технической поддержке камер выполняют другие профильные организации. Центр направляет заявки ответственным лицам, и при необходимости они проводят обслуживание оборудования.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Даже если автомобиль, ввезённый из-за границы, не зарегистрирован в Казахстане, камеры всё равно фиксируют его нарушения на дорогах. Когда такой автомобиль останавливает патрульная полиция и проверяет документы, на владельца сразу же накладываются штрафы. В некоторых случаях одному водителю оформляют десятки административных протоколов.

Также рядом с несколькими школами в городе установлены камеры на пешеходных переходах. Если водитель не уступает дорогу пешеходу, система автоматически определяет номер автомобиля, и в адрес нарушителя формируется протокол. Пока таких камер установлено немного.

Функционал мобильного приложения «102»

Любой житель города может скачать мобильное приложение «102», через которое можно подать жалобу или обращение в электронном формате и получить официальный ответ. Горожане уже используют этот сервис для отправки сообщений о различных нарушениях: например, о соседях, производящих работы по ночам, или о неправомерном занятии парковочных мест, предназначенных для автомобилей людей с инвалидностью.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Также приложение используется для получения консультаций. С начала года в Центр поступило более 1400 жалоб и обращений. Здесь также дежурят сотрудники полиции, обрабатывающие сообщения пользователей.

— Граждане отправляют жалобы, находясь дома или на улице — всё делается через телефон. Сейчас поступает особенно много сообщений, связанных с мошенничеством. Каждое обращение обязательно получает ответ. Помимо приложения «102», подать обращение можно и через мобильные приложения второго уровня, включая банковские сервисы, — отметил руководитель Центра оперативного управления Ерсайын Абилгазиев.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Актобе Президент страны лично ознакомился с работой Центра оперативного управления, а позже дал поручение внедрить подобные центры во всех регионах страны.