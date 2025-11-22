Как в Акмолинской области реализуется проект Baquatty Audan

Проект охватывает сразу несколько направлений — образование, инклюзию и медицину. Основной пилот внедряется в Целиноградском районе, где уже наблюдаются первые практические результаты, влияющие на качество услуг на уровне повседневной жизни.

Школьная система в пилотных селах меняется комплексно — от методик и подготовки кадров до расширения возможностей дополнительного образования.

— За время реализации мы провели 300 уроков, тренингов и семинаров совместно с тренерами Центра педагогического мастерства НИШ. Подготовку прошли 500 предметников и 90 руководителей школ. Уже сейчас мы видим рост функциональной грамотности учителей и учеников, — сообщила руководитель проектного офиса фонда Алма Айткужинова.

Фото: УВП Акмолинской области

Работа педагогов продолжена в формате профессиональных сообществ. Учителя разрабатывают материалы совместно, обсуждают сложные темы и адаптируют задания под реальные условия сельских школ.

— Сельская Педагогическая Академия объединила 1000 учителей в семи сообществах. В селе Акмол мы открыли коворкинг, где педагоги тестируют задания и дорабатывают программы. Разработки одной школы сразу внедряются в других, — отметила спикер.

Дополнительное образование также стало частью общей системы: в сельских школах проходят занятия по робототехнике, мобилографии, ИИ, вокалу и театру. Это позволяет детям заниматься в родных селах без поездок в районный центр.

Фото: УВП Акмолинской области

В Талапкере охват дополнительным образованием достиг 60%, в Кызылжаре — 83%.

Инклюзивная среда в пилотных школах формируется на основе индивидуальных маршрутов, психологической поддержки и оснащенных кабинетов.

— В районе 1040 детей с особыми образовательными потребностями. В школах Оразак, Алтынсарина, Кызылжар и Караменды Батыра открыты четыре кабинета поддержки инклюзии. В сопровождении находятся 63 ребенка. Подготовку прошли 20 специалистов, — рассказала эксперт проекта.

Результаты уже заметны:

в Алтынсарина девочка с тревожностью смогла включиться в групповую работу;

в Оразаке ребенок с задержкой развития начал участвовать в уроках благодаря индивидуальному маршруту.

Опыт пилота начал масштабироваться: в Кокшетау открыт пятый кабинет инклюзии, полностью соответствующий стандартам районных.

Фото: УВП Акмолинской области

В медицинской части проекта одновременно проводится обучение кадров и обновляется оснащение. Благодаря цифровым решениям фельдшеры в селах могут передавать данные врачам дистанционно и получать консультации в тот же день.

— Обучение в столичном медицинском университете прошли 332 медицинских работника. В Центре сердца подготовлены 40 медсестер. По программе BLS обучены 171 медсестра и 52 врача. Мы передали ЭКГ-аппараты во все медпункты сел. В первые недели выявили три случая опасных нарушений ритма, и пациенты своевременно получили помощь, — отметила представитель проектного офиса.

Цифровая диагностика и телемедицина сокращают время маршрутизации пациентов и снижают риски, что особенно важно для удалённых сельских территорий.

Модель для масштабирования

Три направления — образование, инклюзия и медицина — реализуются синхронно, что позволяет формировать устойчивую систему поддержки сельских жителей.

— Реализация инициативы находится на особом контроле акима Акмолинской области. Для нас это не просто пилот, а модель, которую мы планируем масштабировать дальше. Села сильны, когда сильны школы, медпункты, специалисты и семьи. Мы продолжим эту работу, ведь ее эффект люди чувствуют каждый день. Следом за Акмолинской областью проект будет внедряться и в других регионах страны, — заявила заместитель акима области Алтынай Амренова.

Опыт показывает, что комплексный подход дает устойчивые результаты, а качество базовых услуг в сельской местности напрямую влияет на уровень жизни миллионов жителей Казахстана.