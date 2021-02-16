Как улучшают инфраструктуру в Сарыагашском районе Туркестанской области

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе в прошлом году началось строительство 22 объектов общей стоимостью 10,3 млрд тенге. Построены два жилых дома и пять образовательных учреждений. Строятся три объекта газоснабжения, два объекта электроснабжения, шесть объектов водоснабжения, три объекта канализационных сетей и объекты инженерной коммуникации. Планируется начать строительство еще 28 социальных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Доля охвата обеспечения населения природным газом в прошлом году составила 54%, в этом году планируется завершить строительные работы еще в 14 населенных пунктах и довести этот показатель до 75%. Кроме того, до конца года в четырех населенных пунктах подведут водопроводные сети, обеспеченность чистой питьевой водой составит 66%.

На проведение капитального и текущего ремонта трех объектов водоснабжения выделено 39,2 млн тенге, на сумму 4,8 млн тенге закуплено необходимое оборудование. Также планируется провести ремонтные работы на трех объектах, заменить трубы, приобрести необходимое оборудование.

Качественной электроэнергией охвачено 98,6% населения района. В минувшем году начались строительные работы на двух объектах, которые завершат до конца этого года. В том числе, в рамках проводимых работ качественной и стабильной электроэнергией обеспечат населенные пункты Ынтымак и Достык сельского округа Жарты Тобе.

Помимо этого, модернизируют систему уличного освещения в трех населенных пунктах. Со стороны районной электросети в прошлом году в 36 населенных пунктах было отремонтировано около 50 км электропроводки и опор, заменено 15 трансформаторов. Работы продолжатся и в этом году, в 34 населенных пунктах планируется провести работы по замене более 50 км электропроводки и 19 силовых трансформаторов.

В районе в прошлом году проведен средний ремонт 34 улиц протяженностью более 55 км, построен один новый мост. В том числе по программе «Ауыл – ел бесігі» на строительство 27 улиц протяженностью 42 км было выделено 882,5 млн тенге.