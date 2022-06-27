27 Июня 2022 22:29

Как уберечь себя в жару - рекомендации врачей алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Синоптики прогнозируют сильную жару в ближайшие дни в Алматы. Температура воздуха прогреется свыше 30 градусов. По мнению специалистов, такая погода может негативно сказаться на здоровье людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По мере повышения температуры воздуха концентрация крови увеличивается, дыхание становится тяжелее, увеличивая нагрузку на сердце, а кровяное давление повышается», - объяснила заведующая городской поликлиникой № 8 Айгерим Жумасил.

Заведующий инсультным отделением Центральной городской клинической больницы Азиз Исмаилов заявил, что в условиях жары изменяются практически все показатели состояния здоровья человека.

По его словам, даже у вполне здоровых молодых людей могут возникнуть проблемы со здоровьем - может участиться пульс, появиться одышка, ощущение нехватки воздуха, головокружения, сдавленность в груди. В головной мозг из-за сильной жары начинает поступать меньше крови, что чревато нарушениями мозгового кровообращения.

Азиз Исмаилов отметил, что в этот период особенно уязвимы люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«В жару хуже чувствуют себя гипертоники, у пациентов с ишемической болезнью сердца чаще возникают приступы стенокардии. Поэтому тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, да и в принципе, даже здоровым людям, стоит придерживаться некоторых правил, которые позволят максимально долго сохранять сердце здоровым»,- отметил специалист.

Во время сильной жары у людей со слабым сердцем увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.

Врач заметил, что плохое самочувствие может наблюдаться у тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания - бронхиальной астмой, пневмонией, обструктивным бронхитом. Человек может ощущать нехватку кислорода, в буквальном смысле задыхаться. Также нередки в летний период случаи заболевания ангиной, простудой. Частое употребление холодных напитков, мороженого и чрезмерное использование кондиционеров могут сыграть с человеком злую шутку.

Чтобы снизить нагрузку на организм в жаркое время года, Азиз Исмаилов в первую очередь рекомендует обратить внимание на рацион питания.

«Соблюдать питьевой режим — пить больше воды, обязательно выпивать не менее 1,5 - 2 литров жидкости в день для сохранения водно-солевого баланса. Изменить рацион — не нужна газировка, нужно предельно снизить количество продуктов, содержащих сахар, предельно снизить потребление жирного мяса, отказаться или свести к минимуму алкогольные напитки. Носить легкую одежду, обязательно надевать головные уборы», - отмечает он.

В жару эксперт также рекомендует снизить физическую активность до минимума.

«В жаркую погоду необходимо находится на солнце не более 15-20 минут. Почувствовали тахикардию, одышку, сразу укрывайтесь в тени или заходите в прохладное помещение», - рекомендует врач.

Айгерим Жумасил советует не выходить на улицу в самое жаркое время, использовать солнцезащитные и увлажняющие кремы в зависимости от типа кожи, с 11:00 до 17:00 носить головной убор, носить легкую и светлую одежду из натуральных тканей, не есть острую и жирную пищу, отказаться от кофе, алкоголя и газированных напитков, а также пить много воды, не менее 1,5 литра в день.

Ранее сообщалось, что аномальная жара установилась в Байконуре.