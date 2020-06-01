Как туркестанские аграрии получают два-три урожая в год

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полностью завершены весенне-полевые работы. Теперь цель - диверсификация посевов. В регионе сокращаются посевы традиционного хлопчатника и кукурузы в сторону увеличения овощей, кормов и масличных культур. Об этом на еженедельном аппаратном совещании, прошедшем под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Для повышения производительности труда в сельском хозяйстве в Туркестанской области начали развивать 3 основных направления, которые были всесторонне изучены, проанализированы дадут конкретные результаты.

Первое - внедрение современных передовых технологий с укрупнением агроформирований. В этом направлении в рамках формирования продовольственного пояса на территории города Туркестан была реализована технология дождевального орошения.

«Учитывая эффективность технологии дождевального орошения, считаем необходимым широко внедрять данные системы в стране. Надо активнее осваивать новую технологию. Отрасль развивается в трех направлениях. Можно создать крупное хозяйство или получить 2-3 урожая в год со средним хозяйством. Урожай можно получать даже с домашнего участка. Земля должна работать», - сказал Умирзак Шукеев.

Следует отметить, в регионе успешно реализуется второе направление - проект по сбору 2-3 урожаев в год. Эффективность этого проекта составляет 6-7 млн тенге с одного гектара земли.

Третье направление - производство ранних овощей, картофеля, бахчевых культур с внедрением технологии капельного орошения во дворах личных подсобных хозяйств. Данная технология широко применяется в Израиле – одной из лучших стран мира по производству и экспорту сельскохозяйственной продукции.