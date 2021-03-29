Как Туркестанская область готовится к вегетационному периоду

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в регионе, согласно консультативным прогнозам РГП «Казгидромет», водообеспечение составит около 70%, то есть как минимум на 30% ниже нормы. Между тем в области расположены орошаемые земли площадью более 300 тысяч га. О том, как ведется подготовка к вегетационному сезону с учетом этой ситуации, рассказал в интерью МИА «Казинформ» Аскар Кыстаубаев, начальник отдела водопользования Туркестанского филиала РГП «Казводхоз».

Аскар Отепбергенович имеет за плечами 11 лет работы в данной сфере. По специальности он инженер-гидротехник, продолжил дело отца, который посвятил работе в водном хозяйстве почти 50 лет своей жизни.

«В нашей семье все водники: и отец, и супруга, и я, - говорит Аскар Отепбергенович. – Так что вопросы водного хозяйства знаем не понаслышке. В целом в области количество рек сокращается, они усыхают. Если более 10 лет назад у нас было 183 реки, то сейчас осталось уже 122. Это негативно сказывается на объеме водных ресурсов региона».

Туркестанский филиал РГП «Казводхоз», по данным Аскара Кыстаубаева, занимается эксплуатацией водохозяйственных систем водоснабжения орошаемых земель площадью 315 тысяч га и объектов республиканского значения. Всего на территории Туркестанской области имеется 44 водохранилища, в том числе 18 на балансе РГП «Казводхоз», 11 водозаборных гидроузлов, 99 магистральных каналов, 1699 межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов, 408 коллекторно-дренажных сетей протяженностью 3095,12 км, 1139 единиц скважин вертикального дренажа.

- Аскар Отепбергенович, приближается вегетационный сезон. Какая работа проводится для подготовки к нему?

- На сегодня состояние водных объектов Туркестанского филиала находится на постоянном контроле. Регулярно проводятся мероприятия по проведению безопасного паводкового периода. На водохранилищах и гидроузлах ведется работа в соответствии с правилами эксплуатации. По предупреждению паводков проведено обследование технического состояния водохранилищ, организовано круглосуточное дежурство. Спецтехника проверена и укомплектована запасом инертных материалов, полностью обеспечена средствами связи, угрозы подтопления нет.

Также ведется механическая очистка каналов, проводится реконструкция ирригационных систем, в том числе каналов, коллекторов, сооружений.

В 3-х регионах сформирована аварийная мобильная группа, в том числе спецтехники (Шардара, Коксарайский контррегулятор, город Шымкент).

Так, по Шардаре это объекты в Шардаринском, Келесском, Казыгуртском и Сарыагашском районах. По Коксарайскому контррегулятору - объекты в городе Арысь, Отрарском и Ордабасинском районах. По Шымкенту - объекты в самом городе, а также в Толебийском и Тюлькубасском районах.

На сегодня имеется 108 единиц необходимого автотранспорта, 62 единицы спецтехники.

Кроме того, утвержден план межведомственного взаимодействия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера на 2021 год. Разработаны схема надзора и оповещения, алгоритм реагирования, а также график распределения спецтехники при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера, паводков на этот год по Туркестанскому филиалу и подведомственным учреждениям. Утверждены мероприятия по паводкоопасным маршрутам и оборонительным сооружениям.

Водные режимы Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора регулируются Комитетом по водным ресурсам, в настоящее время вода сбрасывается согласно утвержденному графику.

В ветегационном периоде для нас важна, прежде всего, вода. Поэтому мы собираем ее. По области самое большое водохранилище – Шардаринское, а также Коксарайский контррегулятор. На данный момент по Шардаринскому водохранилищу у нас накоплено 5 млрд кубов воды, по Коксарайскому контррегулятору планируем набрать на вегетационный период около 2 млрд кубов воды. Еще по 15-ти другим водохранилищам собрано на сегодня 31% воды от проектного объема.

При этом Коксарайский контррегулятор работает по 2-м направлениям: зимой как противопаводковый – по Кызылординской области по реке Сырьдарья накапливается ледостав, за счет чего сегодня идет набор воды в чашу Коксарай. Это позволяет обеспечить водой в вегетационный период рисовые культуры в Кызылординской области.

По Шардаринскому, Арысскому, Отрарскому, Жетысайскому и Мактааральскому районам вегетационный период уже начался. Причем, как известно, последние два района являются одними из самых важных в аграрной сфере страны, это 136 тысяч га орошаемых земель. Выращенная здесь продукция обеспечивает потребности страны, также часть идет на экспорт в Россию.

- Каким прогнозируется предстоящий сезон? Все ли аграрии будут обеспечены водой в достаточном объеме?

- В этом году у нас ожидается маловодье. Согласно консультативным прогнозам РГП «Казгидромет» по Туркестанской области, водообеспечение составит около 70%, то есть на 35-40% ниже нормы по региону. Это говорит о том, что в этом году мы должны максимально применять водооборот по ирригационным системам, уменьшить посевы влаголюбивых культур, в том числе рисовые, бахчевые. В декабре 2020 года, а также в марте этого года мы уже отправили соответствующие письма с рекомендациями по всем районам области. Всего у нас имеется 574 тысячи га орошаемых земель, из которых Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» обеспечивает водой 313 тысяч га, или более 1 800 водопотребителей.

- Какие имеются изменения по сравнению с прошлым сезоном? Есть ли проблемы? Какие есть пути решения?

- Как я говорил выше, в этом году в южных регионах прогнозируется маловодье. Это подтверждают, к примеру, и наши коллеги из Узбекистана. Наполняемость самой большой реки в Казахстане – Сырдарьи – зависит в том числе от уровня Токтогульского водохранилища. Сейчас в нем накоплено 8 млрд кубов воды при проектном объеме 19 млрд кубов...

Известно, что в 2020 году в регионе также наблюдалось маловодье, дефицит воды составлял 30-35%, то есть водообеспечение составляло около 70%. Тогда мы все мобилизировались, приняли все необходимые меры, в том числе провели водооборот, применили вертикальные скважины дренажных сетей в Мактааральском и Жетысайском районах. Данные скважины позволили подпитывать около 20 тысяч га. Также мы использовали коллекторные воды, которые разбавили арычной водой, что допустимо для орошения.

В этом году ситуация может повториться, поэтому мы также предусмотрели все необходимые меры. Важно уменьшить потери по всем ирригационным системам. Чтобы этого не происходило, нужен, в первую очередь, правильный учет, поэтому в рамках пилотного проекта мы запустили автоматизацию водообеспечения по каналу К-19. Это позволяет нам в удаленном доступе открыть и закрыть шлюз, посмотреть объем проходимой воды в кубах и т.д.

Кроме того, важно использовать водосберегающие технологии. Около 80% каналов в Туркестанской области земляные, что является причиной больших потерь воды. В рамках реализуемого проекта ПУИД-2 по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем ситуация должна улучшиться.

У нас в области применяются и водосберегающие технологии в виде капельного орошения в парниках в Сарыгашском, Казыгуртском, Келесском районах на общей площади около 500 га. Кроме того, в Келесском районе российская компания совместно с партнерами строит стеклянные теплицы также на площади 500 га, общая сумма инвестиций составляет около 1 млрд долларов США.

Среди других позитивных событий можно отметить проект, финансируемый Исламским Банком развития по 512 скважинам в Мактааральском, Жетысайском и Шардаринском районах. В данное время ведутся проектно-изыскательные работы. 1 скважина обеспечивает 30-40 литров воды в 1 секунду.

Вместе с тем Казахстан, как известно, каждый год обсуждает ситуацию и приходит к опрделенным договоренностям по воде, а именно по трансграничным рекам, в том числе по реке Сырдарья, со специалистами соседних государств - Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

Также хотел бы сказать о лимите по воде, который по нашей области по республиканским объектам составляет 3 млрд 371 млн кубов. В период маловодья для нас важно, чтобы наши лимиты не урезались.

Кроме того, важен вопрос и по тарифу на воду, он единый по Казахстану и составляет 421 тенге с НДС за 1000 куб. м, то есть за 1 куб воды – это 0,421 тенге...

В любом случае, как и в прошлом году, мы готовы принять все необходимые меры для обеспечения водой все соответствующие потребности области в предстояящем вегетационном периоде.

- Спасибо за интервью!