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    01:30, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Как строят парки в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ -Новые парки появятся в духовной столице Казахстана уже в этом году. Как идет их строительство, оценил аким области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    На проспекте Б. Саттарханова откроют «Линейный парк» и «Центральный парк». Высадят деревья и цветы на территории вдоль улицы Яссауи, и она тоже превратится в «линейный парк». Завершается благоустройство площади вокруг музея-заповедника «Хазрет Султан». По итогам объезда Умирзак Естаевич дал поручения руководителям ответственных отраслей.

    На сегодняшний день в Туркестане благоустроили территории около 30 объектов. Также облагораживают дворы многоэтажных домов, высаживают скверы и строят детские игровые площадки. В целом этим занимаются более 300 рабочих.

    В то же время, на 26 улицах высадили около 8 тыс. деревьев. А для того, чтобы укрепить «зеленый пояс», на территории около 100 га растут 40 тыс. деревьев.


    В рамках «Народного проекта» озеленяют территории новых объектов и общественных места. В городе открывают детские игровые и спортивные площадки. На улицах устанавливают фонтаны, беседки, скамейки, светильники и урны. Стоит отметить, что эту работу делают исключительно местные жители.


    Аким области также ознакомился со строительством жилого комплекса восточного типа «Keruen Sarai». Всего в этом жилом комплексе будет 125 квартир на площади более 8 тыс. кв. м., включая двухэтажные таунхаусы, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры.

    Наряду с этим, Умирзак Шукеев оценил, как идут работы в Туркестанском городском музыкально-драматическом театре, общежитии вспомогательной школе-интернат и Парке Первого Президента на площади 38 га. Глава региона, побывав на строительной площадке областной научно-универсальной библиотеки, поручил расширить помещения и установить стеклянные перегородки.





    Теги:
    Туркестанская область Акимат Строительство
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