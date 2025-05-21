Как строительство школ влияет на экономику регионов — ответ министра

По словам министра, уже на этапе строительства создаются рабочие места. Гани Бейсембаев подчеркнул, что после завершения строительства образовательные учреждения обеспечивают стабильную занятость для специалистов в разных сферах.

— Очевидно сразу видна экономическая выгода от строительства этих школ. Начиная с того, что сразу открывались новые рабочие места для строительства школ, а для стабильности, постоянства — это тысяча рабочих мест для трудоустройства педагогам, которые оканчивают учебу и ищут работу. Для них уже новые места для трудоустройства в этих организациях, — пояснил министр на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он также отметил, что кроме учителей в школах работают другие специалисты — технический персонал, медицинские работники, психологи. Все они также находят работу в новых учреждениях.

Гани Бейсембаев отметил, что за счет открытия новых школ только для педагогов создается до 30 тысяч рабочих мест по всей стране.

Ранее в Минпросвещения предложили новое название для комфортных школ.