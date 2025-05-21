Как строительство школ влияет на экономику регионов — ответ министра
Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал о мультипликативном экономическом эффекте от строительства школ, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра, уже на этапе строительства создаются рабочие места. Гани Бейсембаев подчеркнул, что после завершения строительства образовательные учреждения обеспечивают стабильную занятость для специалистов в разных сферах.
— Очевидно сразу видна экономическая выгода от строительства этих школ. Начиная с того, что сразу открывались новые рабочие места для строительства школ, а для стабильности, постоянства — это тысяча рабочих мест для трудоустройства педагогам, которые оканчивают учебу и ищут работу. Для них уже новые места для трудоустройства в этих организациях, — пояснил министр на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Он также отметил, что кроме учителей в школах работают другие специалисты — технический персонал, медицинские работники, психологи. Все они также находят работу в новых учреждениях.
Гани Бейсембаев отметил, что за счет открытия новых школ только для педагогов создается до 30 тысяч рабочих мест по всей стране.
Ранее в Минпросвещения предложили новое название для комфортных школ.