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    17:24, 21 Май 2025 | GMT +5

    Как строительство школ влияет на экономику регионов — ответ министра

    Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал о мультипликативном экономическом эффекте от строительства школ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гани Бейсембаев
    Фото: СЦК

    По словам министра, уже на этапе строительства создаются рабочие места. Гани Бейсембаев подчеркнул, что после завершения строительства образовательные учреждения обеспечивают стабильную занятость для специалистов в разных сферах.

    — Очевидно сразу видна экономическая выгода от строительства этих школ. Начиная с того, что сразу открывались новые рабочие места для строительства школ, а для стабильности, постоянства — это тысяча рабочих мест для трудоустройства педагогам, которые оканчивают учебу и ищут работу. Для них уже новые места для трудоустройства в этих организациях, — пояснил министр на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Он также отметил, что кроме учителей в школах работают другие специалисты — технический персонал, медицинские работники, психологи. Все они также находят работу в новых учреждениях.

    Гани Бейсембаев отметил, что за счет открытия новых школ только для педагогов создается до 30 тысяч рабочих мест по всей стране.

    Ранее в Минпросвещения предложили новое название для комфортных школ. 

    Теги:
    Минпросвещения РК Гани Бейсембаев Строительство Экономика школа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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