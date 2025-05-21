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    15:32, 21 Май 2025 | GMT +5

    Минпросвещения предложило новое название для комфортных школ

    У комфортных школ может появиться название «Келешек мектептерi». Об этом сообщил министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Комфортная школа в Караганде
    Фото: акимат Карагандинской области

    – Мы предлагаем присвоить школам нового формата название «Келешек мектептерi». Оно отражает миссию этих организаций – стать школами будущего, гарантирующими равные возможности для всех детей Казахстана, – сказал министр. – Уверен, что каждый сознательный казахстанец поддержит идею названия проекта, понимая, что современные школы сегодня – это конкурентоспособная нация завтра.

    По его словам, за последние шесть лет в Казахстане достигнут беспрецедентный результат – построено более 1000 современных школ на миллион ученических мест. Такого масштабного строительства образовательной инфраструктуры наша страна не знала за всю историю независимости.

    - Мы создаем инновационные образовательные пространства, где формируется интеллектуальный и творческий потенциал будущих поколений, – отметил Гани Бейсембаев.

    Ранее сообщалось, что к началу нового учебного года в Астане откроют еще 7 новых комфортных школ на 28 тысяч мест.

    Сколько новых школьных мест необходимо для решения проблемы трехсменного обучения в школах столицы – читайте здесь.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Общество Комфортная школа школа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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