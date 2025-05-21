Минпросвещения предложило новое название для комфортных школ

– Мы предлагаем присвоить школам нового формата название «Келешек мектептерi». Оно отражает миссию этих организаций – стать школами будущего, гарантирующими равные возможности для всех детей Казахстана, – сказал министр. – Уверен, что каждый сознательный казахстанец поддержит идею названия проекта, понимая, что современные школы сегодня – это конкурентоспособная нация завтра.

По его словам, за последние шесть лет в Казахстане достигнут беспрецедентный результат – построено более 1000 современных школ на миллион ученических мест. Такого масштабного строительства образовательной инфраструктуры наша страна не знала за всю историю независимости.

- Мы создаем инновационные образовательные пространства, где формируется интеллектуальный и творческий потенциал будущих поколений, – отметил Гани Бейсембаев.

Ранее сообщалось, что к началу нового учебного года в Астане откроют еще 7 новых комфортных школ на 28 тысяч мест.

Сколько новых школьных мест необходимо для решения проблемы трехсменного обучения в школах столицы – читайте здесь.